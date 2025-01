Selten: Kanye West und Bianca Censori strahlten an Silvester

Kanye West (47) hat seine Fans mit seltenen Fotos von sich und seiner Frau Bianca Censori (29) überrascht. Auf Instagram zeigte sich der Rapper zusammen mit seiner Liebsten strahlend auf einem Schnappschuss – eine echte Rarität bei Kanye, der eher dafür bekannt ist, keine Miene zu verziehen. Am Silvesterabend posierten er und Bianca allerdings bestens gelaunt und top gestylt: Kanye trug ein weißes T-Shirt und eine passende lässige Jogginghose. Bianca präsentierte sich hingegen mal wieder ziemlich freizügig: Sie erregte in einem schwarzen Body mit funkelnden Silbertights und spitzen Absatzschuhen Aufmerksamkeit.

Die beiden verbringen die meiste Zeit derzeit hauptsächlich in Tokio. Dort wurden Kanye und Bianca kürzlich während eines gemeinsamen Lunch-Dates gut gelaunt gesichtet. Ob die Neujahrsbilder ebenfalls aus der japanischen Hauptstadt stammen, ist unklar. Dabei soll sich vor allem die Ex-Yeezy-Mitarbeiterin Klarheit wünschen, wenn es um einen festen Wohnsitz geht. "Das ständige Umziehen und das stete Ändern von Plänen treiben sie in den Wahnsinn", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber OK! Magazine. Die 29-Jährige soll ihren Mann gebeten haben, sich endlich auf einen Wohnsitz festzulegen – und vielleicht wird es ja tatsächlich Tokio.

Kanye und Bianca sind seit 2023 ein Paar und schrieben seither eine Menge Schlagzeilen. Besonders der extrem freizügige Kleidungsstil der Australierin sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Kopfschütteln. Zumal auch gemunkelt wurde, dass Kanye für die Looks seiner Frau verantwortlich ist. Während seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) soll er ebenfalls bestimmt haben, wie die Unternehmerin das Haus verließ. Auch wurde schon des Öfteren über eine Ehekrise spekuliert. Die beiden sollen aber intensiv an ihrer Ehe arbeiten. "Bianca wusste, worauf sie sich einließ, als sie Kanye heiratete. Aber im Laufe der Monate forderte der Lebensstil seinen Tribut von ihr", erklärte ein Informant Us Weekly im vergangenen Oktober.

Instagram / ye Bianca Censori im Dezember 2024

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

