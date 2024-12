Bianca Censori will ein festes Zuhause mit Ehemann Kanye

Bianca Censori (29) hat ihrem Ehemann Kanye West (47) klargemacht, dass sie ein festes Zuhause brauchen. Die Designerin drängt auf ein stabileres und sesshafteres Leben, nachdem das Paar Anfang des Jahres nach Tokio gezogen war. "Das ständige Umziehen und das stete Ändern von Plänen treiben sie in den Wahnsinn", verriet ein Insider aus dem Umfeld der beiden dem OK! Magazine. Bianca hat daher von Kanye gefordert, dass sie sich einen festen Wohnsitz zulegen.

Bianca möchte zurück nach Los Angeles, wo sie ein großes Netzwerk an Freunden hat und sich heimisch fühlt. "Am anderen Ende der Welt zu sein, machte sie sehr einsam", berichtete die Quelle weiter. Es wird gemunkelt, dass Kanye versucht, es seiner Frau recht zu machen. Demnach ist er bereit, knapp 24 Millionen Euro in ein Haus in L.A. zu investieren. "Er hat erkannt, dass er sie zu weit getrieben hat und bemüht sich nun, die Situation zu retten", so der Insider. "Eigentlich gehörte es derzeit nicht zu seinen Plänen, Geld für ein Haus auszugeben. Er tut dies 100 Prozent für Bianca."

Bianca und Kanye haben im Dezember 2022 geheiratet. Die Beziehung des Rappers und der Designerin ist seitdem von Höhen und Tiefen geprägt. Während Kanye durch verschiedene Skandale und Rechtsstreitigkeiten in den Schlagzeilen stand, sehnt sich Bianca nach einem ruhigeren und beständigeren Leben. Freunde des Paares hoffen, dass sie gemeinsam einen Weg finden, um ihre unterschiedlichen Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Zukunft zu vereinen. Denn trotz aller Streitereien und Gerüchte zwischen den beiden scheinen sie bislang immer wieder zusammenzufinden.

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

ActionPress Kanye West und Bianca Censori in Tokio, November 2024

