Das sollten die Fans über "Love Is Blind: Germany" wissen

Love Is Blind gilt unter den Dating-Shows des Streaming-Giganten Netflix als ein wahrer Hit. Nicht umsonst gibt es bereits Ableger davon im Vereinigten Königreich, Mexiko und sogar in Schweden. Auch die deutschen Fans der Show dürfen sich ab morgen freuen: "Love Is Blind: Germany" startet auf der Plattform. Wie im amerikanischen Original müssen sich die vielen Singles ineinander verlieben, ohne zu wissen, wie der jeweils andere aussieht. Nur wer es ernst meint und vor den Altar treten will, darf sich von Angesicht zu Angesicht treffen. Promiflash stellt euch die Show im Video vor.

