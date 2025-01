Natascha Ochsenknecht freut sich auf Yeliz im Dschungelcamp

Die Kandidaten der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp stehen nun offiziell fest. Mit dabei ist unter anderem Yeliz Koc (31). Sie zählt inzwischen nicht nur zu den größten Realitystars des Landes, sondern durch ihr gemeinsames Kind mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist sie auch eng mit Natascha Ochsenknecht (60) verbunden. In ihrer Instagram-Story tat die vierfache Oma jetzt kund, was sie davon hält, dass Yeliz sich dem Abenteuer im australischen Dschungel stellen wird. "Das war ihr Traum, das freut mich für Yeliz", beantwortete sie die Frage eines Fans.

Das ehemalige Model gab sogar zu, dass sie sich Yeliz auch gerne als Begleitperson angeboten hätte. "Hätte ich Zeit, wäre ich mitgeflogen", schrieb sie und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Heute verstehen sich die beiden Frauen super. Vor knapp zwei Jahren wäre das wohl noch nicht denkbar gewesen: Eine ganze Zeit lang war das Verhältnis zwischen dem ehemaligen Model und der alleinerziehenden Mama ziemlich angespannt. Nach der Trennung von Yeliz und Jimi lieferte sich das Ex-Paar einen Rosenkrieg, in dem die Familie des Musikers ganz schön mitmischte.

Erst im März des vergangenen Jahres machten die einstige Bachelor-Kandidatin und die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (68) öffentlich, dass sie miteinander in Kontakt stehen. "Natascha hat sich vor Monaten bei mir gemeldet. Es ist wirklich so viel vorgefallen mit mir und der ganzen Familie und trotzdem konnten wir vernünftig miteinander sprechen", erklärte Yeliz in ihrer Instagram-Story, dass die Oma ihrer Tochter sich um eine Beziehung zu der kleinen Snow Elanie Koc (3) bemühen würde. "Egal, was passiert ist, Yeliz ist die Mutter meiner Enkelin und ich respektiere sie. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", stellte die 60-Jährige auf Social Media ebenfalls ihre Sicht der Dinge klar.

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Star

