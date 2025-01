Bill Belichick (72) und Jordan (24) verteidigen Beziehung

Der bekannte NFL-Coach Bill Belichick (72) sorgt aktuell für Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen seiner beeindruckenden Karriere. Der umtriebige Senior ist mit seiner 48 Jahre jüngeren Freundin Jordan Hudson (24) in aller Munde, nachdem das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht hat. Jordan, die sich nun offen zu ihrer Liebe äußerte, erklärte laut Ekstra Bladet in einem Social-Media-Beitrag zum Jahreswechsel: "Wir gehen in unser viertes Kalenderjahr zusammen und sind immer noch sehr glücklich. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Schläge für dich einzustecken. Legt los, Tastaturkrieger. Eure Illusion von Fairness stärkt nur unsere Authentizität." Trotz massiver Seitenhiebe im Netz scheint das Paar fest zusammenzuhalten.

Die Öffentlichkeit erfuhr erst vor wenigen Monaten von der Beziehung der beiden, obwohl sie bereits seit mehreren Jahren zusammen sind. Bei einer Veranstaltung in New York präsentierten sie sich erstmals als Paar. Die Reaktionen darauf waren geteilt, insbesondere wegen des großen Altersunterschieds. Doch Jordan zeigte sich davon unbeeindruckt. Bill blickt nicht nur deshalb auf ein bewegtes Jahr: Nachdem er nach 24 Saisons als Cheftrainer in der NFL entlassen wurde, wechselte der Ex-Patriots-Head-Coach kurz darauf zum Universitätsteam von North Carolina – ein neuer Abschnitt für den erfahrenen Trainer, der insgesamt ganze acht Super-Bowl-Siege einfahren konnte. Denn zweimal gewann er als Co-Trainer.

Privat zeigte sich Bill selten so offen wie mit Jordan. Doch die Beziehung zu dem viel jüngeren Model und Cheerleader scheint ihn verändert zu haben. Freunde und Wegbegleiter des Sportlers beschreiben ihn seitdem als gelassener und glücklicher. Auch in den sozialen Medien zeigt Jordan viel Hingabe und kämpferischen Stolz für ihre Liebe. Obgleich sie die Kritik offen anspricht, scheint es für das ungleiche Paar vor allem darum zu gehen, die gemeinsamen Momente zu genießen und für ihren Zusammenhalt einzustehen – egal, was die Welt darüber denkt.

Getty Images Bill Belichick, 2016

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordon Hudson bei einem Küstenausflug 2024

