Doch nicht "Espresso": Dieser Song ist Spotifys Top-Hit 2024

Billie Eilish (23) hat mit ihrem Song "Birds of a Feather" Sabrina Carpenter (25) vom Streaming-Thron gestoßen. Während der Track "Espresso" von Sabrina bis Dezember 2024 der meistgestreamte Song auf Spotify war, änderte sich die Rangliste noch im letzten Monat des Jahres. Laut The Hollywood Reporter steht Billies Song aktuell mit beeindruckenden 1,775 Milliarden Streams an der Spitze der Streaming-Charts, während Sabrinas Song mit 1,774 Milliarden Streams knapp dahinter landete. "Birds of a Feather" ist Teil des dritten Studioalbums "Hit Me Hard and Soft" von Billie, das im Mai 2024 veröffentlicht wurde.

Der Erfolg ihres dritten Studioalbums zeigt, dass Billie gemeinsam mit ihrem Bruder und Produzenten Finneas ein goldenes Händchen für Hits hat. "Lunch", die erste Single des Albums, konnte bereits einen enormen Erfolg verbuchen, doch es war letztlich "Birds of a Feather", das ein breites Publikum begeisterte. Während Sabrina mit ihrem energiegeladenen Titel "Espresso" 2024 die Sommerhit-Playlists dominierte, schlug Billie mit "Birds of a Feather" eine ruhigere, melancholische Note an, die offenbar weltweit Anklang fand. Beide Künstlerinnen werden sich im Februar 2025 bei den Grammy Awards gegenüberstehen, da ihre Songs in den Kategorien "Beste Pop-Solo-Darbietung" und "Platte des Jahres" nominiert sind.

Abseits der Hitparaden ist Billie längst eine feste Größe in der Musikbranche. Mit gerade einmal 23 Jahren wurde sie bereits neunfach mit dem Grammy ausgezeichnet und erhielt allein in diesem Jahr sieben Nominierungen. Ihre enge Zusammenarbeit mit Bruder Finneas ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Erfolgs. Finneas verriet im Dezember in einem Interview mit Variety, dass er dem Erfolg von "Birds of a Feather" zunächst skeptisch gegenüberstand: "Jeder hat bei 'Birds of a Feather' gesagt, das wird ein Hit – ich bin immer skeptisch bei solchen Aussagen. Wie dem auch sei, jedes Mal, wenn wir 'Birds of a Feather' für das Label oder unsere engen Freunde spielten, flippten sie irgendwie aus." Es scheint, dass Billie und Finneas' Umfeld bereits im Voraus wusste, dass der Song ein Hit werden würde.

