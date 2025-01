Justin Baldonis Ex-Agentur wehrt sich gegen Anschuldigungen

Das Rechtsdrama zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40), die in der Verfilmung von Colleen Hoovers It Ends With Us Seite an Seite spielten, zieht immer weitere Kreise: Nachdem Justin im Dezember 2024 in der New York Times gegen seine Talentagentur WME geklagt und behauptet hatte, dass diese ihn nach der Aufforderung von Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48) als Kunden entlassen habe, bestreitet WME nun diese Behauptung.

"In Baldonis Akte gibt es die Behauptung, dass Reynolds Baldonis Agenten bei der Premiere von 'Deadpool & Wolverine' unter Druck gesetzt habe. Das ist nicht wahr", sagte die Agentur in einer am 1. Januar 2025 veröffentlichten Erklärung gegenüber The Hollywood Reporter. "Baldonis ehemaliger Vertreter war weder bei der Premiere von 'Deadpool & Wolverine' noch gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Druck von Reynolds oder Lively, Baldoni als Kunden fallen zu lassen." Die New York Times hatte zuvor berichtet, dass die Agentur WME Justin von ihrer Kundenliste gestrichen habe, nur 24 Stunden nachdem Blake ihre Klage gegen den Schauspieler eingereicht hatte.

Blake behauptet in ihrer eingereichten Klage, Justin habe sie am Set der Colleen-Hoover-Adaption sexuell belästigt. Er soll "Blake Nacktvideos oder Bilder von Frauen" gezeigt und eine angebliche frühere "Pornografiesucht" oder "sexuelle Eroberungen" besprochen haben. Außerdem wirft sie dem 40-Jährigen vor, eine Hetzkampagne gegen sie angeführt zu haben, um die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten zu beeinflussen und ihren Ruf zu ruinieren. Für ihren Mut, den Vorfall öffentlich zu machen, erhielt Blake Anerkennung und Zuspruch.

