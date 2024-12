Klage: So kam es zum Drama zwischen Blake Lively und Justin

Während der Dreharbeiten des 2024 erschienen Films It Ends With Us soll es zwischen den Hauptdarstellern Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) einige Konflikte gegeben haben. Nach langer Spekulation machte die Schauspielerin die Situation Mitte Dezember offiziell: Sie klagt gegen ihren Kollegen! Der Vorwurf: Sexuelle Belästigung und Rufschädigung. Der Jane the Virgin-Star weist jegliche Anschuldigungen von sich – hat nun aber mit heftigen Konsequenzen zu kämpfen. Weitere Infos zum Thema bekommt ihr im Video von Promiflash.

