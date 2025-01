Nach Trennung: Lily Allen plant ein neues Album für 2025

Lily Allen (39) plant nach einer sechsjährigen Pause ihr musikalisches Comeback – zumindest nimmt sie es sich fest vor, wie sie in ihrem Podcast "Miss Me?" ausplauderte. "Ich werde zu Beginn des Jahres ein bisschen an mir arbeiten, dann werde ich weiterschreiben [...] und hoffentlich bis Ende des Jahres ein Album herausbringen", erklärte die Sängerin. Doch noch ist nichts in Stein gemeißelt, wie die "Not Fair"-Interpretin betonte: "Es ist noch nicht real, ich versuche nur, es jetzt zu manifestieren."

Noch vor einigen Wochen hatte sich Lily skeptisch gezeigt, ob sie wieder Musik machen könne. In ihrem Podcast erklärte sie damals, dass die "Angst vor dem Scheitern" sie davon abhalte, neue Songs zu schreiben. Besonders schwer falle es ihr, sich emotional verletzlich zu zeigen, ohne sicher sein zu können, dass die Musik auch die verdiente Aufmerksamkeit bekomme. Trotz ihres Erfolgs war sie enttäuscht, dass "No Shame", das sie als ihr bestes Werk bezeichnete, nur Platz acht in den UK-Charts erreichte: "Ich kann den Gedanken nicht ertragen, so etwas zu machen und es dann zu veröffentlichen, ohne dass es jemand merkt. Aber das liegt daran, dass ich ein gieriger Narzisst bin."

Vielleicht ist es ja ihr turbulentes Privatleben, das Lily dazu anregt, sich wieder der Musik zuzuwenden. Ihre Ehe mit David Harbour (49), dem Star der Serie "Stranger Things", soll nämlich laut einem Insider in die Brüche gegangen sein. Gegenüber der Daily Mail plauderte die Quelle kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres aus, dass sich die beiden nach vier Ehejahren getrennt haben sollen und wohl auch separat leben.

Lily Allen Lily Allen präsentiert ihren neuen Haarschnitt im Oktober 2024

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

