Prinz William trauert um getöteten Sohn von Ex-Kindermädchen

Alexandra Pettifer, auch bekannt als Tiggy Legge-Bourke, war früher das Kindermädchen von Prinz William (42) und Prinz Harry (40). Vor wenigen Tagen verlor sie ihren Stiefsohn, den 31-jährigen Edward Pettifer: An Neujahr raste ein Truck in Louisiana in eine feiernde Menschenmenge und tötete ihn und 13 weitere Personen. Auf Instagram teilt William nun ein Statement, in dem er sein Beileid bekundet. "Catherine und ich sind schockiert und erschüttert von Ed Pettifers tragischem Tod", heißt es und lautet ferner: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Pettifer-Familie und all den unschuldigen Menschen, die auf tragische Weise von dem schrecklichen Angriff getroffen wurden."

Alexandra heiratete Charles Pettifer im Jahr 1999. Kurz zuvor war sie als Kindermädchen von William und Harry zurückgetreten. Ihr Ehemann war laut Sky News ein ehemaliger Offizier der britischen Armee und auch nach dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses am Palast standen sie und das Königshaus sich weiterhin sehr nah. Alexandras Sohn Tom war damals sogar Hofpage bei William und Prinzessin Kates (42) Hochzeit im Jahr 2011.

Die Pettifer-Familie meldete sich ebenfalls mit emotionalen Worten auf Social Media und veröffentlichte ein Statement. "Er war ein wundervoller Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und Freund von so vielen", trauerten die Hinterbliebenen des Verstorbenen, und es hieß weiter: "Wir werden ihn alle schrecklich vermissen. Unsere Gedanken sind auch bei den anderen Familien, die ihre Angehörigen bei diesem furchtbaren Angriff verloren haben. Wir bitten darum, dass wir den Verlust von Ed als Familie in Ruhe betrauern können."

Getty Images Prinz Harry und sein Kindermädchen Tiggy Legge-Bourke, England 2006

James Whatling / MEGA Tiggy Legge-Bourke im Juli 2019