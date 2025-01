Silvia Wollny gibt Einblick in "Temptation Island"-Kulisse

Temptation Island VIP ist eigentlich gerade erst vorbei. Doch ab dem 8. Januar gewährt die Mutter von Sarah-Jane Wollny (26) in einer Doppelfolge von Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie einen Einblick hinter die Kulissen. In den Episoden reisen ihre Mutter Silvia Wollny (59) und ihre Schwester Loredana Wollny (20) nach Griechenland auf die Insel der Verführung. Nach ihrer Ankunft besucht Silvia ihre Tochter als Überraschungsgast bei den Dreharbeiten. "Klar bin ich gespannt, was bei ihr passiert ist", betont die TV-Persönlichkeit. Das Endergebnis ihres Zusammentreffens können die Fans in einer Folge des Verführ-Experiments sehen.

Neben diesem Einblick können die Zuschauer sich auch auf eine Erkundungstour des Mutter-Tochter-Duos durch Korfu einstellen. Denn nach ihrem Besuch am Set müssen Silvia und ihre Tochter Loredana darauf warten, dass die Dreharbeiten der gesamten Staffel abgeschlossen sind. Direkt nach Abschluss der Produktion besuchen sie Sarah im Hotel der Kandidaten. "Jetzt bin ich mal gespannt, mein Herz pocht total", betont Silvia in einem Clip. Auch ihre Tochter ist extrem aufgeregt: "Ich hoffe, Sarah und Tinush zusammen anzutreffen."

Die aktiven Zuschauer von "Temptation Island VIP" wissen, dass das Liebespaar der Verführung entkam und die Show gemeinsam verlassen hat. Allerdings lief es zwischen den beiden nicht immer so rosig. Exklusiv gegenüber Promiflash verriet Sarah-Jane ihre Zweifel an der Beziehung zu Tinush Nasri. "Ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich mir das alles noch geben soll oder nicht. Er war einfach wie ein anderer Mensch", betonte sie vor Ende der Ausstrahlung.

„Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ am 8. Januar 2025 ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL ZWEI Silvia und Loredana Wollny, "Die Wollnys – Eine Schrecklich große Familie", 2025

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

