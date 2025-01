Gisele Bündchen ermutigt zu Fokus und Liebe im neuen Jahr

Gisele Bündchen (44) hat das neue Jahr mit einer emotionalen Botschaft eingeläutet: "Ein neues Jahr ist eine besondere Zeit, um darüber nachzudenken, was wir gelernt haben und was wir Neues in unserem Leben schaffen wollen." Das Supermodel, das momentan ihr erstes Kind mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) erwartet, teilte am Freitag auf Instagram Gedanken über das Jahr 2025 und ihre persönliche Reise: "Wir sind alle dafür verantwortlich, worauf wir unsere Energie richten und was wir erschaffen." Mit diesen Worten ermutigte sie den Leser, seine Energie auf eine Weise zu nähren, die sein Herz mit Liebe und Mitgefühl erfüllen soll – für sich selbst und für andere. Dazu postete sie zwei Bilder, darunter eine Aufnahme, auf der sie eine gelbe Blume an ihre Stirn hält. Ihren Babybauch hielt sie dabei bewusst aus dem Fokus der Kamera.

Für Gisele ist es bereits das dritte Kind, jedoch das erste mit Joaquim. Aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen NFL-Star Tom Brady (47), die 2022 endete, hat sie bereits zwei Kinder, Benjamin (15) und Vivian (12). Über ihre Patchwork-Verbindung hinaus bleibt Gisele auch für Brady und dessen Sohn Jack, den er mit Schauspielerin Bridget Moynahan (53) hat, eine wichtige Bezugsperson. Zu ihrer neuen Schwangerschaft haben bislang weder Gisele noch ihr Ex-Mann öffentlich Stellung genommen. Insidern zufolge war Tom überrascht, doch sei es "nicht seine Angelegenheit", räumte eine Quelle im Oktober vergangenes Jahr im Gespräch mit Page Six ein.

Gisele, die sich laut People bewusst dazu entschieden haben soll, das Geschlecht ihres Babys erst bei der Geburt zu erfahren, blickt auf ein bewegtes Leben zurück: Bereits während ihrer Karriere als eines der erfolgreichsten Models weltweit sprach sie immer wieder über die Kraft der inneren Balance und Selbstreflexion. Seit den späten 90er-Jahren ist die gebürtige Brasilianerin, die sogar einen flüchtigen Auftritt als Laufstegangestellte in "Der Teufel trägt Prada" hatte, in der Branche tätig – und das, obwohl sie einst dachte, sie sei hässlich. Bereits vor zwei Monaten kursierten Gerüchte, dass Gisele sich nunmehr vollends aus der Modewelt zurückgezogen habe, um sich und ihr ungeborenes Kind zu schützen. Die werdende Mutter hatte beschlossen, bei der Arbeit kürzer zu treten und eine Auszeit vom Rampenlicht zu nehmen. Eine Einladung zur Victoria's Secret-Fashionshow in New York City habe sie daher abgelehnt.

Harold Cunningham/Getty Images, MEGA Collage: Gisele Bündchen und Joaquim Valente

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

