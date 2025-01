Tom Holland plant Rückzug aus Schauspielerei für Vaterrolle

Tom Holland (28) hat in einem Interview mit dem Magazin Men’s Health überraschend seine Zukunftspläne offenbart. Der Spider-Man-Star erklärte, dass er seine Schauspielkarriere beenden möchte, sobald er Vater wird. "Wenn ich Kinder habe, werdet ihr mich nicht mehr in Filmen sehen. [Nur noch] Golf und Papa sein", erklärte Tom und fügte hinzu: "Ich werde einfach von der Bildfläche verschwinden." Der britische Schauspieler, der mit seiner Kollegin Zendaya (28) zusammen ist, betonte, dass er seine Prioritäten ganz auf die Familie legen möchte, sobald es so weit ist.

Neben seinen Plänen für die Zukunft sprach Tom auch über eine Veränderung, die er schon vor einiger Zeit in seinem Leben vorgenommen hat: seinen Verzicht auf Alkohol. Seit 2022 lebt er komplett abstinent und hat kürzlich sogar seine eigene alkoholfreie Biermarke namens "Bero" auf den Markt gebracht. "Ich hatte keine schlechten Erfahrungen, aber an jedem Freitag nach der Arbeit war der Abend für Alkohol reserviert, und der nächste Tag war dann ruiniert", erzählte er offen. Doch er sei stolz auf seine Entschlossenheit: "Ich bin ein ziemlich willensstarker Mensch. Wenn ich mich für etwas entscheide, setze ich es auch um."

Privat gibt sich Tom bodenständig und familienorientiert. Seine Beziehung zu Zendaya sorgt immer wieder für Schlagzeilen, doch das Paar hält sich mit Details zu seinem gemeinsamen Leben zurück. Über Tom selbst ist bekannt, dass er stark von seiner Familie geprägt wurde. Seine Mutter Nicola war Fotografin, sein Vater Dominic ein Stand-up-Comedian und Autor. In Interviews berichtet der Schauspieler immer wieder, wie sehr ihn dieser kreative Hintergrund beeinflusst hat – vielleicht auch ein Grund, warum er sich später selbst eine solche Basis für seine zukünftige Familie schaffen möchte.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles, 2021

