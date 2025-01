Halbzeit: Das sind die Favoriten von "Golden Bachelor"-Franz

Die erste Golden Bachelor-Staffel neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Passend zur Halbzeit der Datingshow zog Franz Stärk (73) eine Bilanz und blickte noch einmal auf die vergangenen Wochen zurück. "Bevor es in die nächste Date-Woche geht, möchte ich noch mal kurz Revue passieren lassen, was wir bereits erlebt haben, wie die letzte Woche ausgefallen ist", schilderte der Senior-Rosenkavalier in einem Instagram-Video des offiziellen Bachelor-Channels und fügte hinzu: "Wir hatten zwei fantastische Dates: Wir waren beim Golfen und es gab dieses spektakuläre James Bond-Date. Das war insgesamt sehr erfrischend, aber auch sehr lehrreich, was das Daten mit den Damen betrifft."

Beim Golfen sprach der 73-Jährige erneut mit Sabine – und wurde dabei positiv von ihr überrascht. "Sie war mir im letzten Gespräch bereits durch ihre wahnsinnigen beruflichen und privaten Erfahrungen und Geschichten aufgefallen, die sie erzählt hat. Sie ist eine sehr interessante Frau", stellte Franz fest. Aber auch das Gruppen-Date scheint ihm im Gedächtnis geblieben zu sein. "Das war spektakulär. Also fünf Bond Girls sind da ausgestiegen und eine schöner als die andere", erinnerte er sich zurück und ergänzte: "Das war eine tolle Begegnung mit Susanne – toll gekleidet. Auch sie ist eine hochinteressante Frau, die auch in ihrem Alter noch etwas Neues probiert und mir sehr imponiert."

Der Helikopterflug mit Lise war für den Golden Bachelor ebenfalls etwas ganz Besonderes. "Auch im Einzeldate hatte ich ganz tolle Vibes mit ihr. Ja, man kann schon sagen: Tiefe Gefühle, die sie erwidert hat. Das hat man gespürt und da bin ich mal sehr gespannt, wie das so weitergeht", gab er zu. Wie sehr sich Franz auf die kommende Woche freut, machte er ebenfalls in dem kurzen Clip deutlich: "Ich glaube auch, dass ich die Intensität von Gefühlen etwas eindrücklicher erleben werde. Denn es geht ja jetzt immer mehr auch darum, sein Herz zu vergeben und zu gucken, wer zu mir passt."

RTL / Stephan Pick Lise, "Golden Bachelor"-Kandidatin

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

