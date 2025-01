Machen Selena Gomez und Ariana Grande bald Musik zusammen?

Selena Gomez (32) muss die Fans enttäuschen – schon länger gibt es hoffnungsvolle Anhänger, die sich eine Zusammenarbeit mit Ariana Grande (31) wünschen. Das scheint Selena aber auszuschließen. Auf dem roten Teppich der Palm Springs International Film Awards hakte Variety bei der Schauspielerin nach, ob sie in Zukunft vorhabe, zusammen mit der Wicked-Darstellerin Musik zu machen. "Oh nein, die Sache ist die: Ich tue es nicht – ich mag es, wenn Freunde Freunde bleiben", meint die "Emilia Pérez"-Darstellerin. Auch habe sie ihre Freundin bisher nicht gefragt, ob sie Teil ihrer Serie Only Murders in the Building werden wolle. Es scheint, als wolle Selena ihre Freundschaft zu Ariana schützen.

Wie innig die Freundschaft der beiden ist, zeigten sie schon mehrfach auf dem roten Teppich. Zuletzt auf einem Event der Fashion-Marke Chanel im Dezember vergangenen Jahres. Abseits des roten Teppichs strahlten Ariana und Selena zusammen für die Kameras und posierten Arm in Arm. Und dabei ist vor allem Selena nicht immer so sicher im Umgang mit ihren berühmten Kolleginnen. In der Reihe "Actors on Actors" erzählte sie der Schauspielerin Saoirse Ronan (30), dass sie sich bei anderen Gelegenheiten oft auch nicht traute, Ariana anzusprechen. "Ariana war im anderen Raum, und ich dachte: 'Ich würde gerne Hallo sagen, aber ich will sie nicht stören, weil ich weiß, wie das Leben sein kann'", erinnerte die 32-Jährige sich an ein gemeinsames Event.

Mit dem Hollywood-Business sind Ariana und Selena jedenfalls bestens vertraut. Sie beide stehen schon seit ihrer Jugend vor der Kamera. Während Ariana dank der Nickelodeon-Serie "Victorious" bekannt wurde, erreichte Selena mit "Die Zauberer vom Waverly Place" unter dem Dach von Disney größere Bekanntheit. Mittlerweile sind sie auch beide als Musikerinnen erfolgreich. Die Arbeit am Filmset ließen sie jedoch nie ganz hinter sich. Selena wird aktuell vor allem für ihre Serie "Only Murders in the Building" zusammen mit den Comedy-Ikonen Steve Martin (79) und Martin Short (74) gefeiert. Ariana ist in "Wicked" zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen: Neben Cynthia Erivo (37) als Elphaba spielt sie in der Musical-Verfilmung die Glinda.

Getty Images Selena Gomez bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Getty Images Ariana Grande, Dezember 2024

