"Plus zehn Kilo": Schwangere Katharina Eisenblut gibt Update

Katharina Eisenblut (30) bringt ihre Fans auf den neuesten Stand. Die Influencerin erwartet derzeit ihren zweiten Nachwuchs. In ihrer Instagram-Story gewährte sie ihren Followern nun einen kleinen Einblick und zeigte, wie groß ihr Bauch schon geworden ist. "Die kleine Maus – und das ist ein Mädchen und kein Junge – ist größer und schwerer als Emilio in derselben Schwangerschaftswoche. Wir befinden uns jetzt im siebten Monat und sind im dritten Trimester angelangt", erklärte die DSDS-Bekanntheit und schrieb dazu: "Plus zehn Kilo". Ein bisschen habe sie allerdings an der Schwangerschaft zu knabbern: "Ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl. Also ich mag es, schwanger zu sein, weil ich weiß, dass ein wunderbares Baby daraus entsteht, aber ich kann keine Treppen mehr laufen und mir fehlt die Luft."

Dann sprach Katharina ganz offen über Selbstzweifel, die sie derzeit plagen. "Ich fühle mich einfach nicht so schön gerade [...]. Ich schaue mir dann die anderen Schwangeren an und denke: 'Man, sind die hübsch' und dann gucke ich mich an und ich habe ein Donut-Gesicht. Ich fühle mich wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt und sich nicht mehr drehen kann und versucht irgendwie wieder von der Couch hochzukommen." Dennoch freut sie sich sehr auf ihr kleines Mädchen.

Für Katharina ist es ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Dominic Höppner. Ihr Sohn Emilio stammt aus einer früheren Beziehung der Sängerin. Wie glücklich die Content Creatorin mit dem Mann an ihrer Seite ist, bewies sie kürzlich mit einer niedlichen Liebeserklärung. "Egal ob zehn oder 15 Kilo mehr, du bist immer an meiner Seite", schwärmte sie zu einem Kuschel-Clip auf Instagram und fügte hinzu: "Durch all den Terror, das Chaos und die schwere Zeit hast du uns gerettet. Jetzt, wo unser kleines Wunder wächst, bist du mein Fels, mein Halt, unser Anker."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / keepitlikedomi Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

