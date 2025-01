Ralph Fiennes erinnert an König Charles' Besuch am Bond-Set

Der britische Schauspieler Ralph Fiennes (62) hat jetzt in einem Interview über ein ganz besonderes Erlebnis gesprochen. Während der Dreharbeiten zum James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" erschien König Charles (76), damals noch Prinz von Wales, zu einem Set-Besuch. "Die Atmosphäre ändert sich, wenn königlicher Besuch kommt", erzählte Ralph gegenüber People. "Selbst, wenn sich die Leute nicht direkt formeller kleiden, gibt es eine gewisse innere Aufgeräumtheit", erklärte er. Laut Ralph hätten die Reaktionen im Team von genervten Kommentaren wie "Oh, verdammt! Der Prinz von Wales kommt. Was für ein Stress" bis hin zu großer Begeisterung und Neugier, wie Charles wohl ist, gereicht.

Für Ralph sei die Begegnung jedoch durchweg positiv gewesen. Er beschrieb den König als "warm" und "charmant", jemanden, den man leicht und angenehm kennenlernen könne. Während des Treffens habe Charles die Rolle des höflichen Beobachters eingenommen, was die Interaktionen laut Ralph unkompliziert gemacht habe. Der britische Monarch war nicht nur am Set zu Gast, sondern besuchte 2021 auch die glamouröse Premiere des Films in London – begleitet von Königin Camilla (77) sowie Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42).

In der Vergangenheit hat Charles immer wieder seine Wertschätzung für die Kunst und das Kino gezeigt, was seine Besuche solcher Ereignisse erklärt. Für Ralph war es sicher ein denkwürdiger Moment, einen derartigen Gast am Set zu begrüßen. In "Keine Zeit zu sterben" spielte Ralph zum dritten Mal die Rolle des MI6-Chefs M und teilte sich dabei die Leinwand mit Daniel Craig (56), der mit diesem Film sein letztes Kapitel als James Bond abschloss.

Getty Images Die Royals auf der "James Bond"-Premiere, 2021

Getty Images Daniel Craig, Ralph Fiennes, Cary Joji Fukunaga und Prinz Charles am "James Bond"-Set

