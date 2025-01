Sam Dylan belächelt Yeliz Koc und Janniks Liebes-Comeback

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Während die Realitystars ihr Beziehungs-Comeback mit einem niedlichen Video auf Instagram feiern, scheint sich einer eine fiese Spitze nicht verkneifen zu können. Sam Dylan (33), der bald mit Yeliz ins Dschungelcamp zieht, kommentiert den Beitrag der wieder frisch Verliebten mit den Worten: "Ist das das Waldorf Astoria?" Damit spielt der Sommerhaus-Sieger auf Yeliz und Janniks Beziehungsende an, nachdem der Influencer sich mit einer anderen Frau in besagtem Hotel vergnügt haben soll.

Damals lieferten sich Yeliz und Jannik einen echten Rosenkrieg, nachdem die 31-Jährige behauptet hatte, Jannik habe sie im Waldorf Astoria betrogen. Kürzlich stellte der Ex von Gerda Lewis (32) jedoch klar, dass er seine Ex nicht betrogen habe. "Ich hoffe, dass es irgendwann auch der letzte Mensch verstehen wird: Ich bin Yeliz nie fremdgegangen und ich werde Yeliz auch nie fremdgehen", betonte er in einer Fragerunde im Netz und fügte hinzu: "[Yeliz und ich] waren zu dem Zeitpunkt nicht zusammen. Punkt!"

Nach den Dreharbeiten von Prominent getrennt näherten sich Yeliz und Jannik offenbar wieder an. Noch in Südafrika heizten sie die Gerüchteküche an, indem sie Fotos von einem gemeinsamen Restaurantbesuch teilten. Wieder zurück in Deutschland streuten die TV-Bekanntheiten weiterhin Hinweise darauf, dass sie sich wieder nähergekommen sind.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc im Januar 2025

Hauter,Katrin / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

