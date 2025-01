Emma Heming Willis feiert Demi Moores Golden-Globes-Sieg

Zwischen Demi Moore (62) und Emma Heming Willis (46) herrscht keine Konkurrenz! Das Model ist zwar mit Bruce Willis (69), dem Ex-Mann der Schauspielerin, verheiratet, doch anders als in manch anderen Familien haben die zwei eine sehr gute Beziehung. Das bewies Emma abermals vor wenigen Stunden, als sie der Ex-Frau ihres Gatten via Instagram zu ihrem ersten Golden Globe gratulierte. Die 46-Jährige teilte ein Bild der "The Substance"-Darstellerin in ihrer Instagram-Story und kommentierte: "Wir schreien hier vor Freude! Herzlichen Glückwunsch, Demi!"

Emma und ihre Liebsten sind jedoch nicht die einzigen, die wegen Demis Ehrung vor Freude geschrien haben. Ihre Tochter Scout (33) teilte ein Video auf der Social-Media-Plattform, in dem sie und ihre Schwestern Tallulah (30) und Rumer (36) die Golden Globes im TV mitverfolgten. Als dann der Name ihrer Mutter fiel, sprangen die Mädels vor Freude auf, hoben die Fäuste in die Luft und jubelten vor Stolz. "Sie hat es geschafft!" und "Go Mama Go! So stolz auf dich. Oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Sehr verdient", freuten sie sich.

Den Golden Globe Award gewann die 62-Jährige in der Kategorie "Beste Schauspielerin – Musical oder Komödie" für ihre Darstellung in dem 2024 veröffentlichten Film "The Substance". Für Demi eine Auszeichnung von besonderem Wert: "Ich mache das schon seit langer Zeit, seit über 45 Jahren, und das ist das erste Mal, dass ich als Schauspielerin etwas gewonnen habe." Zwar war sie vor rund dreißig Jahren schon einmal für den Award nominiert, doch ging sie damals leer aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / scoutlaruewillis Scout, Tallulah und Rumer Willis mit Freunden während der Golden Globes 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Moore bei den Golden Globe Award 2024

Anzeige Anzeige