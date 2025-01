Micaela Schäfers neues Sextape zelebriert Selbstbestimmung

Micaela Schäfer (41) sorgt mal wieder für Aufsehen: Die freizügige TV-Ikone hat ein neues Sextape veröffentlicht. Diesmal teilt sie sich die Kamera – und das Bett – mit Jessie Croft, einem aufstrebenden Erotikmodel aus Berlin. "Schon bei unserem ersten Treffen wusste ich: Diese Frau muss in mein Bett!", verriet Micaela augenzwinkernd gegenüber BestFans. Der achtminütige Clip zeigt die beiden zunächst in aufeinander abgestimmten, verführerischen Outfits, bevor sie sich gänzlich entblößen. Doch hinter dem provokanten Projekt steckt mehr als reine Unterhaltung: Die ehemalige GNTM-Kandidatin möchte mit dem Clip ein Zeichen für Selbstbestimmung und den mutigen Umgang mit der eigenen Sexualität setzen, ohne Tabus und frei von gesellschaftlichen Zwängen.

Aber damit nicht genug: Micaela ist nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern auch als Inspiration für eine ungewöhnliche Kreation. Wie kürzlich bekannt wurde, gibt es das Model jetzt als originalgetreue Sexpuppe zu kaufen. Das Sammlerstück wurde auf der Erotikmesse Venus in Berlin enthüllt und kostet stolze 3.690 Euro. Laut dem Hersteller housedoll soll die Silikonpuppe nicht nur Sammlerherzen höherschlagen lassen, sondern auch einsamen Menschen und Personen mit körperlichen Einschränkungen den Zugang zu Sexualität erleichtern. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", betonte die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin im Gespräch mit t-online.

Auch in einem anderen Wirtschaftszweig schlägt Micaela neue Wege ein. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Felix Steiner (40) hat sie kürzlich die Agentur "Ex und Neu Immobilien" gegründet, wie RTL berichtete. Doch Micaelas Geschäftstüchtigkeit hat einen ernsten Hintergrund: Sie kämpft mit Kreditschulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro, die durch die Finanzierung ihrer fünf Immobilien entstanden sind. Im Interview sprach die DJane offen über ihre Sorgen und erklärte: "Das bezahlt sich auch nicht im Schlaf ab." Die hohen Schulden würden ihr laut eigener Aussage oft den Schlaf rauben, sie jedoch gleichzeitig zu neuen beruflichen Herausforderungen antreiben.

