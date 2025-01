Sophie Turner teilt intime Momente mit Peregrine Pearson

Sophie Turner (28) hat das Jahr 2024 auf ihre ganz eigene romantische Weise verabschiedet. Die Game of Thrones-Schauspielerin teilte auf Instagram eine Serie von Fotos, die Höhepunkte ihres vergangenen Jahres zeigen – darunter auch innige Schnappschüsse mit ihrem Freund Peregrine Pearson, einem britischen Aristokraten. Besonders ein Bild sorgte für Aufsehen: auf diesem schlingt sich Sophie mit ihren Armen und Beinen um ihren Freund und blickt lächelnd in die Kamera.

In einer anderen Aufnahme sitzen die beiden gemeinsam auf einem Boot, während Peregrine glücklich seinen Arm um Sophies Taille legt. Die Fotoserie zeigt nicht nur romantische Momente, sondern gibt auch Einblicke in das erlebnisreiche Jahr der Schauspielerin, voller Reisen und Spaß mit Freunden. In einem Video performt sie zu Mazzy Stars "Fade Into You", bevor sie lachend in ihren Stuhl zurückfällt. Ein weiteres Foto zeigt sie nach einem Sturz bei einem Ski-Ausflug in einem blauen Hahnentritt-Overall. Auch Schnappschüsse von einem Picknick im Grünen und aus Ägypten dokumentieren ein abwechslungsreiches Jahr.

Sophie scheint ein glückliches Gleichgewicht zwischen ihrer Karriere, ihrem Familienleben und ihrer Beziehung gefunden zu haben und genießt es, ihre Liebe zum britischen Adelsspross mit der Welt zu teilen. Gleichzeitig hat die 28-Jährige nach ihrer Trennung von Joe Jonas (35) die Herausforderungen ihrer Vergangenheit hinter sich gelassen. England, so verriet sie gegenüber Harper’s Bazaar, sei für sie mehr als nur ein Ort – es sei der Ort, an dem sie sich selbst wiedergefunden habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner und ihr Freund Peregrine Pearson, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Anzeige Anzeige