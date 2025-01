Tom Holland und Zendaya sprachen schon lange über Verlobung

Tom Holland (28) und Zendaya (28) sind wohl frisch verlobt. Und der Schauspieler soll die Verlobungspläne schon länger gehegt haben. Bereits seit Jahren sollen die beiden über die Möglichkeit einer Ehe gesprochen haben – ohne jedoch jemals Druck aufeinander auszuüben. "Zendaya wollte nichts Übertriebenes und Tom hat das respektiert", erklärt eine Quelle gegenüber Us Weekly und ergänzt: "Tom wusste, dass es der richtige Zeitpunkt für ihn ist."

Die 28-Jährige sorgte mit ihrem funkelnden Klunker am Finger für Gesprächsstoff, als sie am 5. Januar 2025 bei den Golden Globes auftrat. Einen Tag nach dem Event trat sie bei einer Filmvorführung ihres neuen Streifens "Challengers" erneut mit dem besagten Ring in der Öffentlichkeit auf – und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber TMZ, dass der Spider-Man-Star ihr zwischen Weihnachten und Neujahr die Frage aller Fragen gestellt habe. "Es war ein süßer Moment, nur zwischen den beiden", verriet die Quelle.

Kennengelernt haben sich Tom und Zendaya 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" – doch ihre Beziehung wurde erst 2021 offiziell, nachdem sie bei einem Kuss in der Öffentlichkeit fotografiert wurden. Ihre gemeinsame Zeit in der Filmreihe scheint nicht nur beruflich, sondern auch privat der Grundstein für ihre Partnerschaft gewesen zu sein. "Wir haben eine besondere Verbindung. Es ist einfach erleichternd, dass man sich auch ohne Worte verstehen kann", schwärmte der 28-Jährige einmal über ihre Zusammenarbeit laut OK! Magazine.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei den Golden Globe Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Anzeige Anzeige