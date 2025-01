Alle Infos zur kommenden Staffel von "Promis unter Palmen"

Bald hat das lange Warten ein Ende – denn dann kehrt Promis unter Palmen endlich mit einer neuen Staffel zurück! Auch dieses Mal ziehen wieder zwölf Promis in eine luxuriöse Villa ein, um ihr Können in Teamspielen und ihr Durchhaltevermögen in Konfliktsituationen unter Beweis zu stellen. Alle Infos zu dem diesjährigen Cast und zum Starttermin der Realityshow findet ihr im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige