Emmy Russ klärt Leyla-Namensdrama in "UNdressed"-Show auf

Im Netz kursiert ein altes Video von Emmy Russ (25), das sie in der Show "UNdressed" zeigt. Die Teilnahme des Realitystars fand bereits 2017 statt und zwei Dinge kommen Fans rückwirkend komisch vor: Damals soll Emmy 21 Jahre alt gewesen sein und wurde als Leyla vorgestellt. Auf TikTok klärt die Beauty & The Nerd-Bekanntheit nun den Wirrwarr auf: "Die Produktionsfirma wollte unbedingt, dass ich diesen Namen trage in der Sendung. [...] Die haben gesagt: 'Entweder, du gehst mit diesem Namen rein oder gar nicht.' Und ich wollte damals jede Chance annehmen, um ins Fernsehen zu kommen, also habe ich es angenommen."

Ferner betont Emmy, dass sie auch in weiteren TV-Formaten unter anderen Namen auftrat. "Bei Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 hieß ich auch Nina Nöckel, bei 'Die Trovatos' hieß ich Malisa. Ich habe Tausende Namen im Fernsehen gehabt. Ich bin, seitdem ich 15 Jahre alt war, im Fernsehen tätig – das sind über zehn Jahre." Was ihr früheres, offenbar falsches Alter betrifft, behauptet Emmy, die heute laut eigenen Angaben 25 ist: "Schon mit 15 Jahren war ich ein extrem schlaues Mädchen, das genau wusste, was es will und wie es dahin kommt." Was sie genau damit meint, lässt die Medienpersönlichkeit jedoch offen.

Auch ein "Taff"-Beitrag von 2017 sorgte vor ein paar Jahren für ein Durcheinander. In diesem war Emmy in der Wochenserie "Problem-Kids" zu sehen und wurde ebenfalls als 21-Jährige vorgestellt. Damals müsste sie jedoch erst 18 gewesen sein. Gegenüber Promiflash machte die Influencerin daraufhin deutlich, dass sie nicht wisse, was es damit auf sich hat. Sie sei am 11. Mai 1999 geboren und täusche ihr Alter nicht vor.

RTL II Leyla und Hatem, "UNdressed"-Kandidaten

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

