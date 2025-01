Nach Scheidung sind J.Lo und Ben Affleck bereit für Neustart

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben ihre Trennung offiziell geregelt, wie US-Medien berichten. Die Sängerin und der Schauspieler, die im August 2024 nach zwei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatten, sollen nun alle rechtlichen und finanziellen Fragen geklärt haben. Während Jennifer, genannt J.Lo, die Trennung als Möglichkeit sieht, das Kapitel endgültig abzuschließen, bleibt das 60-Millionen-Dollar-Anwesen des ehemaligen Paares in Beverly Hills weiterhin in ihrem Besitz. Laut Gerichtsdokumenten darf Jennifer außerdem den Verlobungsring im Wert von fünf Millionen Dollar behalten. Die Scheidung wird am 20. Februar 2025 finalisiert.

Die Ehe von Jennifer und Ben, die 2022 erneut zueinander gefunden hatten, begann wie ein Märchen, entwickelte sich jedoch laut Insiderberichten zu einem Albtraum. Wie Quellen dem Magazin People berichteten, war Jennifer zu Beginn überzeugt, endlich ihre große Liebesgeschichte gefunden zu haben. Doch offenbar unterschätzte sie, wie belastend Bens persönliche "Dunkelheit" für die Beziehung sein würde. Bereits seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) soll ähnliche Herausforderungen mit ihm gehabt haben. Trotz allem sei Jennifer jetzt "in einem wirklich guten Zustand" und fokussiert darauf, vorwärtszugehen, während sie weiterhin ein gutes Verhältnis zu Ben pflege.

J.Lo und Ben lernten sich Anfang der 2000er Jahre am Set des Films "Liebe mit Risiko – Gigli" kennen. Nach einer Liebesbeziehung und einer geplatzten Verlobung trennte sich das Paar 2004, nur um 2021 ein fulminantes Liebes-Comeback zu feiern. Die Hochzeit folgte ein Jahr später, doch es blieb bei keiner gemeinsamen Elternschaft. Während J.Lo aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56) die Zwillinge Max und Emme hat, bringt Ben drei Kinder aus seiner Ehe mit seiner Ex-Frau Jennifer mit. Zuletzt verbrachte er Weihnachten mit ihr und den gemeinsamen Kindern, ein Zeichen, dass ihm ein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau wichtig bleibt.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

