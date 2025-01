Bestätigt Lily Allen hier die Trennung von Ehemann David?

Kurz vor Weihnachten im vergangenen Monat sollen Lily Allen (39) und David Harbour (49) sich getrennt haben. Bisher handelt es sich dabei allerdings nur um ein Gerücht, da keiner der beiden bisher ein Wort darüber verloren hat. In ihrem Podcast "Miss Me?" macht die Sängerin nun allerdings einige schwerwiegende Andeutungen. "Es fällt mir schwer, mich für irgendetwas zu interessieren, ich bin wirklich nicht gut drauf. Ich weiß, dass ich schon seit Monaten darüber rede, aber ich habe mich in eine Spirale hineingesteigert", schildert sie und fügt ehrlich hinzu: "Es ist außer Kontrolle geraten. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, außer auf den Schmerz, den ich erlebe. Es ist wirklich schwer."

Ob sie sich damit auf die Trennung von ihrem Ehemann bezieht, ist allerdings nicht klar – doch was auch immer sie gerade durchmacht, David scheint keine Stütze zu sein. Tatsächlich erwähnt sie nur ihre Töchter und nennt sie ihre "Stützpfeiler". Allerdings fällt es ihr schwer, während dieser schweren Zeit komplett für ihre Sprösslinge da zu sein. "Ich kann sagen, dass es wirklich hart ist - sie sind immer da und man muss für sie da sein. Und das ist in Ordnung, wenn die Dinge im Leben gut laufen und man damit zurechtkommt. [...] Aber wenn es nicht so gut läuft und das Leben hart ist, ist es wirklich schwer, die Dinge zusammenzuhalten", gesteht sie. Dennoch hat sie sich mit ihren Töchtern ein "Netzwerk an Unterstützung" aufgebaut.

Obwohl nicht bekannt ist, was wirklich hinter den Trennungsgerüchten steckt, sind schon einige Insider an die Medien herangetreten und haben ein paar pikante Hintergrundinfos verraten. So erzählte ein Informant gegenüber der Daily Mail, dass Lily vermutet hatte, der Schauspieler würde sie betrügen. Daraufhin stellte sie wohl Nachforschungen an – und soll in ihren Vermutungen bestätigt worden sein. "Lily suchte nach Frauen, die auf [der Dating-App] Raya waren und verglich sie mit Frauen, denen David auf Instagram folgte, um herauszufinden, mit wem er sich traf", erzählte der Insider.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyallen Lily Allen, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen im Juli 2024

Anzeige Anzeige