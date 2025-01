Tom Holland schlichtete Streit in Laden wie wahrer Superheld

Tom Holland (28) hat kürzlich bewiesen, dass er auch im echten Leben für Ordnung sorgt. In einem Interview mit dem Magazin Men's Health erzählte der Schauspieler, wie er in einem Whole Foods in Los Angeles in eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern verwickelt wurde. Er griff ein, trennte die Streitenden und führte einen der Männer weg. "Ich konnte sehen, dass er mich sofort erkannt hat, und es war, als würde er denken: 'Ich bin wütend, aber Spiderman sagt mir, ich soll mich beruhigen'", berichtete Tom schmunzelnd. Um welche Filiale der Supermarktkette es sich genau handelte, ließ der Schauspieler offen.

Neben der Supermarkt-Episode sprach Tom im Interview auch über seine aktuellen Projekte. Fans können sich freuen: Es ist bestätigt, dass der nächste Spiderman-Film im Sommer 2025 gedreht wird. Außerdem wird Tom in Christopher Nolans (54) Adaption von Homers "Odyssee" zu sehen sein, die für 2026 geplant ist – an der Seite von Stars wie Anne Hathaway (42), Matt Damon (54) und seiner Partnerin Zendaya (28). Bei den Vorbereitungen für kommende Rollen arbeitet Tom aktuell daran, an Muskelmasse zuzulegen, wie er verriet. Zudem lebt der Schauspieler seit über zwei Jahren abstinent, was ihm eigenen Aussagen zufolge nicht schwerfällt. Ein Schlüsselsatz seines Anwalts – man wünsche sich am Morgen nach einer durchzechten Nacht nie, mehr getrunken zu haben – habe ihn in seiner Entscheidung bestärkt.

Privat zeigt sich Tom bescheiden und bodenständig, auch wenn er längst als einer der erfolgreichsten jungen Stars in Hollywood gilt. Regisseur Jon Watts (43), der die Spiderman-Filme mit Tom drehte, berichtete im Interview von seinem ersten Eindruck: "Er war so jung, charmant und einfach sympathisch – und dann machte er bei seinem Vorsprechen auch noch einen Rückwärtssalto." Neben seiner Karriere pflegt Tom seine Verbindung zu Zendaya, die er am Set der Spiderman-Filme kennenlernte. Die beiden gelten als eines der beliebtesten Traumpaare Hollywoods – und es scheint, als hätten sie auch abseits der Leinwand ein echtes Heldenduo gebildet.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Homecoming"

Getty Images Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Juni 2017

