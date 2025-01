Blake Lively erhält unterstützende Worte von ihren Co-Stars

Blake Lively (37) hat in ihrer Karriere als Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle in Gossip Girl und als Bridget in der "Eine für 4"-Reihe Bekanntheit erlangt. Doch jüngst sorgte sie wegen eines Rechtsstreits für Schlagzeilen: Die Schauspielerin verklagte Justin Baldoni (40), den Regisseur ihres Films It Ends With Us, wegen sexueller Belästigung. Die Anschuldigungen umfassen unter anderem eine unzureichende Arbeitsumgebung am Set. Baldoni wies die Vorwürfe zurück und reichte seinerseits Klage gegen Blake ein, mit der Behauptung, sie habe einen "ruchlosen Versuch" unternommen, die Kontrolle über den Film an sich zu reißen. In dieser Zeit erhält Blake jedoch Unterstützung von ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

Ihre langjährigen Freundinnen und Schauspielkolleginnen aus der "Eine für 4"-Reihe, America Ferrera (40), Alexis Bledel (43) und Amber Tamblyn (41), sprachen sich in einem gemeinsamen Statement für Blake aus. "Wir stehen mit ihr in Solidarität, während sie gegen die Versuche kämpft, ihren Ruf zu zerstören", erklärten sie in einem Instagram-Post und lobten Blakes Mut, für ein sicheres Arbeitsumfeld zu kämpfen. Auch Jenny Slate (42), die in "It Ends With Us" eine zentrale Rolle spielte, sowie Michele Morrone (34), Blakes Co-Star im zweiten "Nur ein kleiner Gefallen"-Teil, bezeichneten Blake als starke und inspirierende Persönlichkeit. Michele berichtete: "Sie war in Schmerz, und ich konnte es fühlen." Viele ihrer Wegbegleiter bewundern ihren Kampfgeist und ihre Loyalität – beides Eigenschaften, die sie auch im Privaten auszeichnen.

Blake ist nicht nur für ihre Schauspielkunst bekannt, sondern auch für ihre enge Bindung zu Familie und Freunden. Seit ihrer Hochzeit mit Ryan Reynolds (48) hat sich die Schauspielerin zunehmend ins Privatleben zurückgezogen, um mehr Zeit mit ihren vier Kindern zu verbringen. Ihr herzliches Verhältnis zu Kolleginnen wie Anna Kendrick (39), mit der sie in zwei "Nur ein kleiner Gefallen"-Filmen mitspielte, wird ebenfalls immer wieder hervorgehoben. Anna bezeichnete Blake einmal als ideale "Partnerin in Crime" am Set. Trotz all der beruflichen Herausforderungen und juristischen Auseinandersetzungen bleibt der "Gossip Girl"-Star für viele ein Vorbild: mutig, selbstbewusst und stets darauf bedacht, andere zu unterstützen.

Instagram / blakelively America Ferrera, Blake Lively, Amber Tamblyn und Alexis Bledel im Jahr 2023

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im August 2024

