Meghan wollte mit König Charles über royale Regeln sprechen

Herzogin Meghan (43) soll König Charles III. (76) in der Vergangenheit einen persönlichen Brief geschrieben haben, in dem sie sich über bestimmte Regelungen innerhalb der königlichen Familie beschwerte. Der Royal-Experte Neil Sean berichtete in einem Video auf seinem YouTube-Kanal, dass Meghan ein Treffen mit dem Monarchen suchte, um ihre Erfahrungen und Bedenken zu schildern. "Sie schrieb ihm einen Brief und wollte ein Gespräch unter vier Augen, um über die Probleme zu sprechen, die sie seit ihrem Eintritt in die königliche Familie erlebt hat", erklärt Neil.

Vor allem stören sich Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (40) laut dem Bericht daran, dass die Autorin und Ex-Frau von Prinz Andrew (64), Sarah Ferguson (65), offenbar bei öffentlichen Auftritten in TV-Shows oder Werbekampagnen den Titel "Herzogin von York" nutzen kann, ohne dafür kritisiert zu werden. "Meghan und Harry scheinen nicht zu verstehen, warum für sie eine andere Regel gilt", vermutet Neil weiter. Er gehe davon aus, dass Meghan durch ihren Brief darum bemüht war, Klarheit und Antworten zu erhalten, was ihrer Ansicht nach während ihrer Zeit in der Familie falsch lief. Ob es jemals zu einem Treffen mit König Charles kam, bleibt jedoch unklar.

Seit ihrem Umzug in die USA 2020 haben Meghan und Harry ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), genießen sie das Familienleben fernab des britischen Hofes. Meghan zeigt sich mittlerweile nur noch selten in Großbritannien. Ihr letzter Aufenthalt in der Heimat war für die Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022. Harry und Meghan äußerten in Interviews und Filmen immer wieder ihren Wunsch nach Unabhängigkeit und Normalität, während sie die Erfahrungen mit der königlichen Familie verarbeiteten. In Kürze erscheint allerdings eine neue Netflix-Serie von Meghan, die Einblicke in ihr Leben in Kalifornien gibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024

Anzeige Anzeige