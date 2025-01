In diesen Promikreisen bewegt sich Herzogin Meghan jetzt

Herzogin Meghan (43) ist zurück – und diesmal mit einem neuen Lifestyle-Projekt auf Netflix. Mit der Doku-Serie "With Love, Meghan", die ab dem 15. Januar auf der Streaming-Plattform verfügbar sein wird, gibt die ehemalige Schauspielerin einen intimen Einblick in ihr Leben in Montecito, Kalifornien. Im Fokus der acht Episoden stehen Freunde und Familie, die Meghan in der Küche, im Garten oder sogar am Bienenstock begleiten. Zu den prominenten Gästen gehören Schauspielerin Mindy Kaling (45), Meghans frühere "Suits"-Kollegin Abigail Spencer (43) und Make-up-Künstler Daniel Martin, der ihr seit Jahren als enger Vertrauter zur Seite steht. Auch ihr Ehemann Prinz Harry (40) taucht in der Serie auf und teilt einen emotionalen Moment mit Meghan.

Die Serie kombiniert praktische Tipps für den Alltag mit persönlichen Geschichten und Begegnungen, berichtete die Daily Mail. Ob es darum geht, Freunde mit selbstgemachten Geschenken zu überraschen oder Frühstück mit essbaren Blüten zu verfeinern – Meghan möchte zeigen, wie kleine Gesten das Leben verschönern können. Ihre Nachbarin Vicky Tsai und die Philanthropin Kelly McKee Zajfen, die sich seit Jahren für benachteiligte junge Mütter einsetzt, sind ebenfalls Teil des Projekts. Kelly hat in der Vergangenheit Meghans und Harrys Unterstützung nach dem Tod ihres Sohnes gewürdigt und nennt sie ihren "Fels in der Brandung". Besonders emotional ist der Trailer, in dem Meghan sagt: "Es geht nicht um Perfektion, sondern um Freude."

Meghans Rückkehr in die Medienlandschaft ist bemerkenswert. Nachdem sie seit ihrem royalen Rückzug keine sozialen Medien mehr genutzt hatte, überrascht sie nun mit einem neuen Instagram-Konto. Ihre erste Veröffentlichung: ein Video, in dem sie am Strand von Kalifornien entlangläuft und in den Sand die Jahreszahl "2025" schreibt – wohl ein Hinweis auf zukünftige Pläne. Bei ihrem Debüt auf der Plattform sammelte sie innerhalb von 24 Stunden über eine Million Follower, darunter viele treue Fans. Die Serie läutet offenbar auch eine neue Lebensphase für Meghan ein, die ihre private Seite, ihre Kreativität und ihr Umfeld feiern möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Anzeige Anzeige