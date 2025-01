Fans sind froh: Kate Cassidy zeigt sich unbeschwert in Video

Inzwischen ist es fast drei Monate her, dass Liam Payne (✝31) in Argentinien von einem Hotelbalkon stürzte und starb. Seither versucht seine Partnerin Kate Cassidy, mit der er zwei Jahre lang durchs Leben ging, irgendwie zu heilen und nach vorne zu blicken. In einem TikTok-Video zeigt sich die Influencerin nun gut gelaunt zusammen mit ihrer Freundin Tiffany Henriques. Die beiden bereiten in dem Clip gemeinsam einen leckeren Salat zu. Das Öffnen einer Dose Bohnen stellt sie vor ein kleines Problem – doch sie nehmen es mit Humor und bekommen es letztlich irgendwie gelöst. Den Fans fällt in dem kurzen Video besonders auf, wie unbeschwert sich Kate zeigt.

"Es ist so schön, Kate lachen zu sehen", freut sich beispielsweise ein User. Andere sind erleichtert, dass die US-Amerikanerin nach Liams Verlust nicht alleine ist. "Bin froh zu sehen, dass Kate von Menschen umgeben ist, die sie unterstützen und lieben" oder "Kate hat die richtigen Leute um sich", erklären zwei Fans zufrieden. Auch an Silvester wurde Kate nicht alleine gelassen. Den Jahreswechsel soll sie mit einigen Freunden in New York verbracht haben. Auch ihr Hund Nala spendet ihr derzeit sicher viel Trost. Erst im vergangenen Sommer adoptierten sie und Liam den niedlichen Vierbeiner.

Kate verlor Liam am 16. Oktober des vergangenen Jahres – der One Direction-Star stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires. Zuvor fiel der Musiker in der Hotellobby auf. Er stand unter schwerem Drogen- und Alkoholeinfluss, wie die toxikologischen Untersuchungen ergaben. Aufnahmen, die vor einigen Wochen Daily Mail vorlagen, zeigen zudem, wie Liam von einigen Mitarbeitern an Händen und Füßen auf sein Zimmer zurückgeschleift wurde. Nur kurze Zeit später ereignete sich der tödliche Unfall. Die Umstände werden derzeit noch untersucht. Ein Richter stufte Liams Tod als Fluchtversuch aus seinem Hotelzimmer ein, bei dem er jedoch in die Tiefe stürzte.

TikTok / @tiffanyhenriquesfit Kate Cassidy und ihre Freundin Tiffany Henriques, Januar 2025

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024

