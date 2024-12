Richter stuft Liam Paynes tödlichen Sturz als Flucht ein

Der Prozess um Liam Paynes (✝31)Tod hat zu neuen Erkenntnissen geführt. Wie schon zuvor vermutet wurde, entschied das Gericht jetzt, dass der Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers, durch den der Sänger ums Leben kam, ein Fluchtversuch war. "Ich behaupte, dass die genannte Person [Liam] versucht hat, den Raum vom Balkon aus zu verlassen, weil die Gerichtsmediziner festgestellt haben, dass er nicht das Gleichgewicht verloren hat. So kam es zu dem Sturz. Der Genannte hat versucht, über den Balkon zu gehen. Er stürzte ins Leere und starb", erklärte die Richterin laut The Mirror. Liam habe sich in einem Zustand befunden, in dem er nicht hätte alleingelassen werden dürfen. Dennoch habe man ihn in seinem Hotelzimmer sich selbst überlassen, was wohl zu dem Versuch über den Balkon zu entkommen, führte.

Durch die vorläufige Autopsie konnte festgestellt werden, dass Liam während des Vorfalls unter Drogeneinfluss stand. Das habe dazu geführt, dass der Brite sich in einem "Zustand der Verwundbarkeit" befunden habe. "Die Autopsie seines Körpers ergab, dass der Tod durch multiple Traumata und innere sowie äußere Blutungen verursacht wurde. Das Vorhandensein von Kokain und Alkohol in großen Mengen wurde bestätigt", heißt es in den Dokumenten der Strafverfolgungsbehörde. Um einen endgültigen toxikologischen Befund zu bekommen, müssen wohl aber noch Tests an Urin und Blut abgewartet werden.

Dass Liam über den Balkon fliehen wollte, stand schon kurz nach seinem Tod im Raum. The Mirror veröffentlichte einen Notruf, in dem ein Angestellter zu hören ist. "Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr sein könnte. Er ist in seinem Zimmer mit Balkon, und wir haben ein bisschen Angst", erklärte der Anrufer dem Notdienst. Demnach habe das ehemalige One Direction-Mitglied sich gegen seinen Willen in dem Zimmer aufgehalten. Zuvor soll er in der Lobby des Hotels in Argentinien randaliert haben. Angeblich ist das auch nicht das erste Mal, dass Liam versuchte, ein Hotelzimmer über den Balkon zu verlassen. Im vergangenen September soll seine Security ihn aufgrund von Bedenken wegen seines Drogenkonsums eingeschlossen haben, was ihn wohl zu einem Fluchtversuch ermutigte.

ActionPress Liam Payne am 18. Juli in London

Getty Images Liam Payne, Sänger

