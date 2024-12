Lottie Moss hat wegen OnlyFans-Ruhm Flaute im Liebesleben

Bei Lottie Moss (26) sieht es aktuell in Sachen Dating und Liebe eher mau aus. Das hat das Model in einem Interview mit Daily Mail zugegeben. Schuld daran sei laut eigenen Angaben ihr Erfolg auf der Erotikplattform OnlyFans, der potenzielle Partner von ihr abhalte. "Ich bin Single und genieße mein Leben, aber es ist nicht immer einfach, jemanden zu finden, wegen dem, was ich tue und wer ich bin", plauderte die Halbschwester von Kate Moss (50) offen gegenüber dem Magazin aus.

Lottie erläuterte außerdem, ein weiteres Problem sei, dass im Internet vieles über sie nachgelesen werden könne: "Nicht jeder kann googeln, mit wem er sich trifft, und alles herausfinden, was in seinem Leben passiert ist. Aber bei mir leider schon." Ob das der Grund ist, warum die 26-Jährige plant, ihre OnlyFans-Karriere an den Nagel zu hängen? Denn jüngst deutete Lottie gegenüber MailOnline an, dass in naher Zukunft Schluss mit dem intimen Content auf dem Onlineportal sein werde.

Was ihr Liebesleben betrifft, plaudert Lottie häufiger aus dem Nähkästchen. Auch aus dem Ende ihrer jüngsten Beziehung machte die Britin keinen Hehl. Auf X teilte sie nach dem Aus mit ihrem Partner ungehemmt mit: "Ich wurde gerade abserviert, also schätze ich, es wird ein wilder Herbst!" Bei dem mysteriösen Mann, der der Influencerin den Laufpass gegeben hat, handelt es sich allem Anschein nach um den Musiker Evan Campbell. Mit ihm wurde Lottie rund einen Monat zuvor beim Knutschen erwischt.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

Getty Images Lottie Moss, Model

