Jason und Kylie Kelce wollen neutralen Namen für neues Baby

Kylie Kelce (32) und ihr Ehemann Jason Kelce (37) bereiten sich auf die Geburt ihrer vierten Tochter vor. Dabei stehen sie vor einer besonderen Herausforderung: der Wahl des Namens. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" sprachen sie offen darüber, wie schwierig es ist, nach drei Kindern passende Namen zu finden. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, hat bereits drei Töchter: Wyatt, geboren 2019, Elliotte, geboren 2021, und Bennett, geboren 2023. "Es fühlt sich wie ein Desaster an, das vierte Mal einen Namen zu wählen", scherzte Kylie. Um ihre Namensserie beizubehalten, tendieren sie dieses Mal erneut zu geschlechtsneutralen Namen, wie sie erklärten.

Der Grund dafür: Die bisherigen Namen ihrer Kinder sind alle gender-neutral, und Kylie findet es wichtig, diese Richtung beizubehalten, damit es keine Unterschiede unter den Schwestern gibt. "Wenn wir jetzt einen sehr mädchenhaften Namen wählen, könnten die anderen sich später fragen, warum sie keinen süßen, girly Namen bekommen haben", sagte sie im Podcast. Außerdem schwärmte sie davon, wie ihre älteste Tochter Wyatt sich darauf freue, eine weitere kleine Schwester zu bekommen. "Sie ist jetzt fünf und unglaublich begeistert, helfen zu können. Es ist wirklich schön zu sehen", erzählte Kylie. Die ehemalige NFL-Legende Jason sieht das Ganze offenbar entspannt: "Die Kleidung wird wiederverwendet, das Gitterbettchen steht schon bereit – wir sind gut vorbereitet", verriet er im Gespräch mit E! News.

Für Kylie und Jason steht die Familie im Mittelpunkt. Seit ihrer Hochzeit 2018 hat sich das Paar erfolgreich eine harmonische Familienatmosphäre aufgebaut. Jason, der als ultimativer "Girl Dad" bekannt ist, genießt offensichtlich seine Rolle als Vater von drei Töchtern und bald vier. Kylie gibt zudem durch ihren Podcast Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Ehefrau, was bei den Fans großen Anklang findet. Das Paar, das mittlerweile als Musterbeispiel für eine liebevolle sportliche Familie gilt, wird mit Sicherheit bald Neuigkeiten verkünden, sobald ihre vierte Tochter das Licht der Welt erblickt. Bis dahin bleibt die Frage nach dem Namen ein Geheimnis, an dem sie offenbar sorgfältig arbeiten.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Instagram / kykelce NFL-Star Jason Kelce und seine Frau Kylie

