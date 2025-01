Jeanette Biedermann teilt ihre emotionale Lebenslektion

Nach 25 Jahren im Showbusiness steht für Jeanette Biedermann (44) ein völlig neues Projekt an: In der diesjährigen Staffel von Let's Dance zeigt die Sängerin, was sie choreografisch so drauf hat. Als TV-Profi kennt sie aber auch die Schattenseiten eines Lebens in der Öffentlichkeit. Gegenüber RTL spricht sie über Tiefpunkte in ihrem Leben im Rampenlicht. Schon mit 19 Jahren stand die hübsche Blondine vor der Kamera. Heute hätte sie einen guten Ratschlag an ihr jüngeres Ich: "Pass irgendwann auf, wenn die private Zeit und das private Leben zu kurz kommen. [...] Und arbeite an deiner Selbstliebe, Girl."

Die Sache mit der Selbstliebe ist nämlich genau das, was bei der heute 44-Jährigen irgendwann zum Problem wurde. Obwohl sie in ihren Serienrollen super ankam und auch als Sängerin voll durchstartete, gefiel sie sich selbst irgendwann nicht mehr gut. Der berufliche Stress beeinflusste außerdem ihre Gesundheit und ihre Ehe mit Jörg Weißelberg (56). Der Popstar entschied sich dazu, sich Hilfe zu holen. "Ich habe tatsächlich eine Therapie gemacht, um einmal hinter die Kulissen zu gucken. Man hat ja immer wieder so Unsicherheiten und Muster, bei denen man sich fragt, warum mache ich denn das? Warum bin ich so?", erzählt sie. Jeanette habe sozusagen "Persönlichkeitsarbeit betrieben". Das habe ihr nicht nur unglaublich gutgetan, sondern ihr auch "Aufschluss" über sich selbst gegeben. Heute seien die Zweifel von damals verschwunden und die "Rock My Life"-Interpretin wieder rundum zufrieden mit sich selbst.

Auch ihrer Beziehung hat dieser Prozess wohl gutgetan. Schon seit 2012 sind die beiden Musiker miteinander verheiratet. Auch Jeanettes Krise überstanden sie gemeinsam. Ihr Liebesgeheimnis teilte die GZSZ-Bekanntheit vergangenen Herbst ganz offen gegenüber Gala mit ihren Fans. "Eine gute Kommunikation ist das A und O von guten Beziehungen", betonte sie und fügte hinzu: "Mitgefühl und Wohlwollen sollten an erster Stelle stehen, dann kann man so ziemlich alles überwinden."

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im September 2024

Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin

