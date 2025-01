Pamela Anderson träumte von Hochzeit mit Michael Jackson (†)

Pamela Anderson (57) hat enthüllt, dass sie als junges Mädchen davon träumte, eines Tages Michael Jackson (✝50) zu heiraten. Gegenüber W Magazine verriet die ehemalige Baywatch-Ikone, dass sie in ihrer Jugend von dem King of Pop extrem fasziniert war. "Ich dachte, er würde mich heiraten wollen", gestand sie. Michael, der 2009 im Alter von 50 Jahren verstarb, war für Pamela der ultimative Traummann. Doch als sie ihn schließlich traf, zeigte er ihr die kalte Schulter: "Er hat mich nicht gefragt! Ich war wirklich enttäuscht."

Trotz dieses herben Rückschlags konnte Pamela in ihrem Leben viele andere Meilensteine verbuchen. Erst kürzlich wurde sie für ihre Rolle in "The Last Showgirl" erstmals für einen Golden Globe nominiert. Der Film, in dem die 57-Jährige eine alternde Las-Vegas-Showtänzerin verkörpert, erhielt großes Lob von Kritikern und markiert damit eine Art Wendepunkt in ihrer Schauspielkarriere. "Ich habe das Gefühl, dass das erst der Anfang ist", erklärte das ehemalige Pin-up-Girl. Obwohl sie die begehrte Trophäe letztlich nicht gewann, war die Nominierung für Pamela eine wichtige Bestätigung für ihr schauspielerisches Talent, wie sie im Interview verriet.

Pamelas Karriere ist ebenso facettenreich wie beeindruckend. Bekannt für ihre legendäre Rolle als CJ Parker in "Baywatch", kämpft sie bis heute gegen das Blondchen-Image an, auf das sie immer wieder reduziert wurde. Mit ihrer jüngsten Performance konnte sie nun vielen Kritikern beweisen, was wirklich in ihr steckt. In der Vergangenheit betonte sie häufig, dass sie sich unterschätzt fühle, aber voller Tatendrang in diese neue Phase ihres Lebens und ihrer beruflichen Laufbahn starte. Mittlerweile lebt Pamela ein ruhigeres Leben und ist zu einer interessanten Erkenntnis für ihre weitere Karriere gekommen: "Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich weiß nie, welcher mein letzter Film sein wird."

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

