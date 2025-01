Frühgeburt droht: Sandra Köhldorfer musste ins Krankenhaus

Sandra Köhldorfer (43) erwartet momentan ihr erstes Kind. Auf Instagram meldete sich die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin allerdings mit beunruhigenden Nachrichten: Sie musste mit einer Präeklampsie ins Krankenhaus! "Mein Blutdruck ist zu hoch, ich hatte Oberbauchschmerzen und das Baby sowie mein Körper werden auf eine 'mögliche' Frühgeburt vorbereitet", schilderte sie ihren Fans die Situation im Netz. Mittlerweile geht es der TV-Bekanntheit aber wieder gut und auch ihrem Nachwuchs fehlt nichts: "Meinem Baby geht es blendend."

Das Schwangerschaftsupdate teilte Sandra zu Fotos, die sie unter anderem verkabelt in einem Krankenbett zeigen. Auf dem letzten Schnappschuss der Bilderreihe posiert die Liebesexpertin mit ihrem Partner Ryan und lächelt selbstbewusst mit verschränkten Armen in die Kamera. "Das letzte Bild erinnert mich daran, wie stark wir Frauen alle sind. Ein neues Leben in sich zu tragen und den Weg in Richtung Geburt zu gehen, ist eine Reise voller Stärke und Hingabe – das wohl Schönste und Herausforderndste zugleich", schrieb sie dazu. Sie hofft, dass ihr Baby noch möglichst lange in ihrem Bauch bleibt.

Dass Sandra ihren ersten Nachwuchs erwartet, verkündete sie bereits im vergangenen Monat. Auf Instagram schwärmte die 43-Jährige unter anderem: "Mein Herz schlägt nicht mehr nur für mich allein." Das gemeinsame Kind dürfte das Liebesglück von Sandra und Ryan nahezu perfekt machen. Die baldigen Eltern sind bereits seit über zwei Jahren verlobt und können ihre Hochzeit in Zukunft wohl gemeinsam mit ihrem Sprössling feiern – denn vor den Altar sind die beiden bisher noch nicht getreten.

Privat / Sandra Köhldorfer Sandra Köhldorfer, Beziehungsexpertin

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan