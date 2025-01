FBI-Besuch auf seinem Anwesen: Das war bei Ben Affleck los

Ben Affleck (52) bekam am vergangenen Sonntag unerwarteten Besuch auf seinem Anwesen in Brentwood – bei dem Schauspieler stand plötzlich das FBI vor der Tür. Jedoch kamen die Beamten nicht etwa, weil er etwas verbrochen hatte. Wie ein Sprecher nun gegenüber Page Six erklärte, stand der unerwartete Einsatz im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu "nicht autorisiertem Drohnenbetrieb" in der Region. In der Nachbarschaft, vor der auch die verheerenden Waldbrände keinen Halt machten, stattete das FBI einigen Anwohnern einen Besuch ab. Auslöser war ein privates Drohnengerät, das ein Löschflugzeug beschädigte, welches während der schweren Waldbrände im Einsatz war.

Allerdings konnten die Beamten nicht mit Ben sprechen. Mehrere Minuten standen sie vor dem Anwesen des Batman-Stars und klingelten – doch er war offenbar nicht zu Hause. Es ist anzunehmen, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht in seine Nachbarschaft zurückgekehrt war. Wie Ben wurden viele andere Menschen vor wenigen Tagen in Pacific Palisades aufgrund der Waldbrände evakuiert. In dieser Zeit soll er bei seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) untergekommen sein, zu der er nach wie vor ein gutes Verhältnis pflegt.

Neben der Unterstützung von Jennifer kann Ben auch auf Jennifer Lopez (55), seine andere Ex-Frau, zählen. Die Sängerin soll sich bei ihm gemeldet haben, nachdem sie gehört hatte, dass er evakuiert werden musste. "Sie hat sich gleich gemeldet und ihm Unterstützung zugesichert", berichtete ein Insider am vergangenen Wochenende gegenüber Page Six. Die beiden Schauspieler waren von 2022 bis Oktober 2024 miteinander verheiratet. Trotz ihrer Trennung scheint es zwischen ihnen kein böses Blut zu geben. Angeblich hat J.Lo in den vergangenen Tagen stets sichergestellt, dass es Ben und seinen Kindern gut geht.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

