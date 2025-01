Große Pläne: Barbara Schöneberger möchte gerne auswandern

Barbara Schöneberger (50) hat erstmals konkrete Pläne zu einem möglichen Umzug nach Schweden geäußert. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Frühstück bei Barbara" spricht die beliebte Moderatorin mit TV-Koch Horst Lichter (62) über ihre Liebe zum Leben auf dem Land und schwärmt von ihrem Bauernhof in Schweden. Barbara erklärt, dass sie ihre Ernte wie Kartoffeln und Äpfel selbst verarbeite und sogar 250 Liter Apfelsaft hergestellt habe. Als Horst fragt, ob sie sich vorstellen könne, eines Tages dauerhaft dorthin zu ziehen, bejaht sie dies sofort: "Ich will einfach aufs Land." Wann genau sie ihren Hauptwohnsitz verlegen möchte, bleibt jedoch offen.

Für Barbara ist das Leben auf dem Land nicht nur eine Frage der Entschleunigung, sondern auch eine Möglichkeit, Abstand von stressigen Alltagserlebnissen zu gewinnen. Der Bauernhof in Schweden scheint dabei nicht nur ein Rückzugsort zu sein, sondern auch ein Ort, an dem sie durch Arbeit in der Natur Entspannung und Erfüllung findet. "Es ist einfach stressfreier, dort regt man sich weniger auf", erklärt die Moderatorin im Gespräch mit Horst. Die Aussicht auf Ruhe und Selbstversorgung scheint ihr wichtig zu sein, doch bislang pendelt sie noch zwischen ihrem aktuellen Wohnsitz und dem idyllischen Anwesen.

Privat ist Barbara Schöneberger seit vielen Jahren glücklich verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Über ihr Familienleben gibt sie jedoch selten Details preis, da sie ihre Kinder und ihren Mann weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Im Laufe ihrer Karriere hat sie sich nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Sängerin und Comedian einen Namen gemacht. Dass sie nun über ein Leben fernab des Rampenlichts nachdenkt, überrascht daher wenig, denn in Interviews hat sie immer wieder betont, wie wichtig ihr ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Familie sei.

ActionPress Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Barbara Schöneberger im Mai 2018

