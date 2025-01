Gesicht ganz verändert: Madonna verblüfft mit neuen Selfies

Vor Kurzem hat Madonna (66) einen Ausflug nach Japan gemacht und hatte dort offenbar eine tolle Zeit. Jetzt meldet sich die Pop-Ikone aus ihrem eigenen Haus zurück und teilt einige skurrile Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account. Auf den dunkel belichteten Bildern posiert die "Like a Virgin"-Interpretin in einem schwarzen Minikleid und hohen Stiefeln auf ihrem Bett. Sie trägt ihre Haare geglättet, und ein akkurater Eyeliner sowie Lippenstift zieren ihr Gesicht. Einige der Fotos sind verschwommen, auf anderen wirkt die Musikerin fast wie in einer Trance. Dass die Fotos ganz anders wirken als der Content, den sie normalerweise auf der Plattform teilt, fällt auch den Fans auf. "Die hat doch ihre Seele verkauft" und "Madonna, ist bei dir alles okay? Du siehst irgendwie daneben aus", schreiben sie in den Kommentaren zum Beitrag.

Es gibt auch viele von Madonnas Fans, die die verdreht-verführerischen Fotos total feiern! "Du bist wirklich eine lebende Legende, es wird nie wieder jemanden geben wie dich" oder auch "Du siehst so wunderschön aus!" und "Du bist einfach so cool! Ich kann es gar nicht fassen, wie gut du aussiehst", schwärmen viele User in den Kommentaren. Andere zeigen sich von den Schnappschüssen wenig überzeugt – und kommentieren immer wieder Madonnas Gesichtszüge. "Sie hätte die Schönheitsoperationen weglassen sollen" und "Neu erfinden, die Filter wegwerfen", raten sie ihr.

Auf einigen Fotos erkennt man auch verschiedene Pokémon-Plüschtiere, die sie wahrscheinlich als Souvenir aus ihrem Japan-Urlaub mitgebracht hat. Zusammen mit ihrer Familie und ihrem Partner Akeem gönnte sie sich eine Auszeit auf der asiatischen Insel und erkundete die japanische Kultur. Die Fotos, die sie von ihrem Trip mit ihren Fans teilte, sorgten aufgrund ihrer Erscheinung erneut für Aufsehen. Auch da fiel ihren Fans ihr erstaunlich glattes Gesicht auf. Die Sängerin hat sich allerdings noch nicht dazu bekannt, ob sie ihrer Schönheit auf irgendeine Weise nachgeholfen hat.

Instagram / madonna Madonna, Januar 2025

Instagram / madonna Madonna, Dezember 2024

