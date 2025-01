Robbie Williams lehnte Konzert bei König Charles' Krönung ab

Robbie Williams (50) hat verraten, warum er nicht bei der Krönung von König Charles III. (76) im Mai 2023 aufgetreten ist. In der Talkshow "Watch What Happens Live" erklärte der britische Sänger, dass er eine Einladung zu der historischen Feier erhalten habe, diese jedoch ablehnen musste. Als Grund nannte Robbie, dass er bereits berufliche Verpflichtungen hatte, die er nicht ausschlagen konnte. "Es ging ums Geld und um Verträge", sagte der ehemalige Take-That-Star dazu. Die Krönung von Charles wurde dennoch von bekannten Künstlern wie Katy Perry (40), Lionel Richie (75) und Take That musikalisch begleitet.

Für das royale Event bekam Charles Absagen von mehreren Größen aus der Musikbranche, darunter nicht nur von Robbie, sondern auch von Adele (36), Elton John (77) und von den Spice Girls. Robbie betonte jedoch, dass er für seine Absage eine gute berufliche Gelegenheit wahrnehmen musste. Schon in den Jahren vor der Krönung war der Sänger in royalen Kreisen unterwegs. Im Jahr 2011 hatte Robbie Sarah Ferguson (65), die Ex-Frau von Prinz Andrew (64), auf einer Yacht in der Karibik kennengelernt, und später stand seine Tochter Theodora (12) als Blumenkind bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (34) mit Jack Brooksbank (38) im Jahr 2018 im Rampenlicht.

Robbie befindet sich derzeit auf Promotiontour für seinen Film "Better Man". Der musikalische Streifen erzählt die Geschichte seines Aufstiegs in der Popwelt, seines Falls und seines bemerkenswerten Comebacks aus seiner eigenen Perspektive. Der Film beleuchtet auch die weniger glamourösen Seiten des Ruhms und thematisiert die Herausforderungen, denen sich der Musiker in seiner Karriere stellen musste. Privat ist der Sänger vierfacher Vater und lebt zurückgezogen mit seiner Familie abseits des Rampenlichts.

Chris Jackson/Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im Juni 2015

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man" im Dezember 2024

