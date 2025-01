Karina Wagner knutscht mit "Make Love, Fake Love"-Maurice

Karina Wagner (28) stellt sich in der aktuellen Staffel von Make Love, Fake Love der Hausforderung, herauszufinden, welche Teilnehmer vergeben sind und welche nicht. Einem von ihnen kommt die Medienpersönlichkeit in der dritten Folge nun näher – und zwar Maurice Spada. Nachdem sich beide angeregt unterhalten haben, schauen sie sich tief in die Augen, und es kommt zu einigen leidenschaftlichen Küssen. "Ich habe es nach meinem Bauchgefühl gemacht. Ich habe sie angeguckt und sie hat mir öfter auf die Lippen geschaut", schmunzelt Maurice im Einzelinterview. Karina ist von ihrem Kusspartner total begeistert und schwärmt: "Crazy, ich hätte nicht gedacht, dass du so rangehst!"

Gegenüber der Kamera verrät die Lüneburgerin außerdem: "Ich hoffe, das war nicht der letzte Kuss. Von mir aus könnte es da auch noch ein bisschen weitergehen." Sie betont zudem, dass sie richtig Gefallen an dem früheren Love Island-Teilnehmer gefunden habe und ihr besonders die Gespräche mit dem 27-Jährigen gefallen: "Irgendwie war das voll schön. Ich kann es gar nicht sagen, aber er hat etwas an sich, das ich voll anziehend finde."

Weniger angetan war Karina jedoch von einem anderen Kuss – und zwar dem allerersten in der aktuellen Staffel. Nachdem sich der Realitystar Cansin geschnappt hatte, um mit ihm ein Whirlpool-Date zu genießen, kamen sich beide näher. Aber der Kuss mit dem 24-Jährigen war eher eine herbe Enttäuschung für die Datingshow-Kandidatin. "Beim Kuss hat die Leidenschaft gefehlt. Es war so oberflächlich und ohne Gefühl, und ich finde, der erste Kuss sagt schon sehr viel aus!", behauptete sie im Interview mit Promiflash.

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Realitystar

RTL Karina Wagner und Cansin, dritte Staffel von "Make Love, Fake Love"

