Peter Andre teilt rührenden Moment mit seiner kranken Mutter

Peter Andre (51) fällt es schwer, seine Mutter Thea leiden zu sehen. Die 89-Jährige hat Alzheimer und Parkinson, wodurch ihr Alltag ziemlich eingeschränkt ist. In einem Instagram-Video teilt der Popstar nun einen Einblick in die kostbare Zeit mit seiner Mama. Darin sitzen die beiden gemeinsam auf einem Bett und haben die Arme miteinander verschränkt. "Ich liebe dich, Mama. Es wird immer schwieriger, dich so zu sehen. Ich schätze jeden Moment, den ich mit dir habe", schreibt der Sänger zu dem herzerwärmenden Clip.

Die Eltern des Sängers, Thea und Savvas, leben in Australien, während der "Mysterious Girl"-Interpret mittlerweile mit seiner Familie im Vereinigten Königreich sesshaft geworden ist. Trotz der Entfernung versucht der Ex-Partner von Katie Price (46) viel Zeit mit ihnen zu verbringen. In seiner Kolumne für New! gab er allerdings zu, dass ihn der Gesundheitszustand seiner Mutter belaste: "Ich danke Gott, dass meine Eltern noch da sind, aber ich sehe den rapiden Verfall, besonders bei meiner Mum. Ich finde es schwer, damit umzugehen."

Im Netz spricht der einstige UK-Dschungelcamp-Kandidat nicht nur offen über seine Eltern, sondern auch über die Herausforderungen als fünffacher Papa. "Leute, findet ihr den Schulweg auch so verrückt? Ich meine, man bringt die Kinder zur Schule und dann hat man noch A, B, C und D zu erledigen. A schafft man vielleicht noch, aber wenn ich bei B angekommen bin, muss ich schon wieder die Kinder abholen", ärgerte er sich vor wenigen Monaten auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Weihnachten 2024