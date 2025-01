Robbie Williams enthüllt seine neuen Veneers in Live-Show

Robbie Williams (50) hat sich einen kleinen Beauty-Eingriff gegönnt. Der Sänger hat sich für seinen Auftritt in der Show "Watch What Happens Live" Veneers verpassen lassen. Der Moderator Andy Cohen (56) offenbarte, dass er 15 Jahre auf den Gastauftritt von Robbie gewartet habe. Der Songwriter antwortete: "Gerade noch rechtzeitig für meine neuen Zähne." Dabei präsentierte der "Angels"-Interpret sein strahlendes Lächeln und bat das Publikum um eine Runde Applaus für seine neuen Zähne.

"Sie sind schön. Sie sind ein bisschen klein. Sie passen zu dir", fand Andy. Daraufhin scherzte Robbie: "Nicht wie die gelben Höcker, die ich früher hatte." Anschließend fügte der Musiker hinzu: "Die waren so teuer, und man zahlt für das, was man bekommt." Dem ehemaligen Mitglied der Band Take That fiel während der Late-Night-Show ein anderer Aspekt seines Aussehens auf: Er habe seine Spray-Bräune nicht gut genug abgewaschen, bevor er live gegangen sei.

In der Show promotete Robbie sein neues Biopic "Better Man – Die Robbie Williams Story". In dem Film wird der britische Sänger von einem CGI-Schimpansen dargestellt. Die Entscheidung, den Affen als Hauptfigur für Robbie zu wählen, war ganz klar: Der Sänger habe sich in dem Film nicht so sehen wollen, wie seine Fans ihn kennen, sondern wie er sich selbst wahrnimmt. Der Kinofilm sollte ein großer Erfolg werden, doch bereits am ersten Wochenende legte dieser einen holprigen Start hin.

Getty Images Robbie Williams beim Golden-Globes-Lunch, Dezember 2024

Getty Images Robbie Williams bei der Paris-Premiere von "Better Man", Dezember 2024

