Simone Thomalla kommt nicht zur Beerdigung ihres Partners

Im Dezember wurde der Partner von Simone Thomalla (59) als vermisst gemeldet. Etwas später wurde es dann traurige Gewissheit, dass der österreichische Gastronom gestorben ist. Christoph wird heute beigesetzt – Simone nimmt aber wohl nicht an der Beerdigung teil. Laut der Bild möchte die Schauspielerin nicht dabei sein. Die Hintergründe dazu sind unklar, doch angeblich hat sie sich bereits vor Christophs Tod von ihm innerlich distanziert. So soll Simone mit dem Kapitel abgeschlossen haben und nun nach vorne blicken wollen, wie Freunde dem Blatt berichten.

Im Dezember wurde Christoph als vermisst gemeldet. Damals hieß es, dass er mehrere Abschiedsbriefe verfasst hatte, bevor er verschwand – auch Simone soll er einen geschrieben haben, was aber nicht bestätigt ist. "Hi Baby, mein Lieblingsmensch, es tut mir sehr leid, was ich dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen. Ich wünschte, ich hätte dich vor 10 Jahren kennengelernt", stand angeblich in seinem Schreiben an seine Partnerin. Ende Dezember wurde der Tod des 54-Jährigen bekannt gegeben. Er soll Suizid begangen haben und bereits am 20. Dezember verstorben sein, wie ein Mitarbeiter des zuständigen Bestattungsunternehmens erklärte.

Anfang des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Simone Christoph daten soll. Damals wurden die Mutter von Sophia Thomalla (35) und der Unternehmer zusammen bei einem romantischen Treffen in der Berliner Paris-Bar gesichtet. Öffentlich bestätigten sie ihre Liebe aber nie. Zuvor war die 59-Jährige mit Nicolino Hermano liiert – die Beziehung zerbrach jedoch im Jahr 2022.

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

AEDT Simone Thomalla, Schauspielerin

