Timothée Chalamet erhält eine Geldstrafe wegen Mietfahrrads

Timothée Chalamet (29) sorgte während der Londoner Premiere von "Like A Complete Unknown" für Aufsehen: Der Schauspieler kam mit einem Mietfahrrad angeradelt. Sein skurriler Red-Carpet-Auftritt löste zwar Lacher aus, dem Hollywoodstar wird das Lächeln aber schnell vergangen sein. Denn ihm droht eine Strafe wegen Falschparkens seines ausgeliehenen Lime-Bikes. "Es gab einen Stau und ich durfte dort eigentlich nicht parken und bekam eine Geldstrafe von 77 Euro. Das ist eigentlich schrecklich, weil es eine Werbung für sie war!", verriet der Filmstar in der Show Quotidien.

Obwohl das Bußgeld Timothée sicherlich geärgert hat, stellt die Summe kein großes Problem dar. Durch seine langjährige Karriere in der Schauspielbranche ist der gebürtige New Yorker mehrere Millionen Euro schwer. Auch seine Darbietung in "Like A Complete Unknown", ein Biopic über Bob Dylan (83), spielt ihm eine geschätzte Summe in Millionenhöhe ein. Für seine Leistung wurde der Dune-Darsteller sogar von Bob höchstpersönlich gelobt.

Aber nicht nur karrieretechnisch läuft es für Timothée hervorragend – auch privat ist er allem Anschein nach überglücklich mit seiner Freundin Kylie Jenner (27). Mit dem The Kardashians-Star soll der 29-Jährige seit Anfang 2023 liiert sein. Zwar halten die beiden ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, ab und zu zeigen sie sich aber doch zusammen. Zuletzt begleitete Kim Kardashians (44) Schwester ihren Partner zu den Golden Globe Awards, da er für "Like A Complete Unknown" nominiert wurde.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

