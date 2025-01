Vom Festival in Dschungel: Anna-Carina Woitschack ist bereit

Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) zieht bald in den australischen Dschungel ein. Ab dem 24. Januar wird sie in der neuen Staffel des Dschungelcamps zu sehen sein, doch bis zu ihrer Anreise hat die Blondine noch einiges auf ihrer To-do-Liste stehen. Vor dem Abflug gibt der Schlagerstar noch flott einen Gig auf einem Festival. "Die Koffer sind gepackt, das Auto bis oben hin vollgestopft, und die Reise zum 'Wenn die Musi spielt Open-Air' kann endlich beginnen", gibt sie auf ihrem Instagram-Account preis, während sie vor ihrem Auto auf unzähligen Koffern posiert.

Schon diesen Donnerstag geht es für die Musikerin für einen Fototermin und erste Proben des Festivals nach Österreich – am Samstag folgt dann ihr letzter Auftritt vor der Australien-Reise. Unter ihrem Post betont sie: "Die Vorfreude ist riesig – gleichzeitig spüre ich aber auch ein bisschen Anspannung, denn Samstag nach meinem Auftritt geht es mit dem Shuttle von Österreich nach Frankfurt zum Flughafen und am Sonntag von dort aus nach Australien!" Die ehemalige DSDS-Kandidatin verfolgt einen ganz schön straffen Zeitplan.

Zwischen all den Terminen gönnt sich Anna-Carina dann doch noch eine Minute, um sich zu entspannen. In ihrer Story teilt sie Eindrücke von ihrem Wellness-Tag in Österreich. So relaxt wird die 32-Jährige in den nächsten Wochen wohl nicht mehr sein. Für sie sei das bevorstehende Camp eine Challenge und Konfrontationstherapie. Vor allem ihre große Angst vor Ratten werde sie an ihre Grenzen bringen. Doch die Musikerin ist motiviert. Gegenüber ihren Fans zeigt sie ihren Kampfgeist: "Ich liebe Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

Anzeige Anzeige