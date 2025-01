Darum müssen Zuschauer auf eine "Unter uns"-Folge verzichten

Normalerweise machen es sich Unter uns-Fans unter der Woche um 17:30 Uhr auf der Couch gemütlich, um ihre Lieblingssendung zu gucken. Am kommenden Montag bekommen sie allerdings keine neue Folge zu Gesicht – sondern Donald Trump (78), wie fernsehserien.de berichtet. Der Politiker wird am 20. Januar zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt, weshalb RTL die Zeremonie anstelle der TV-Serie live im Fernsehen überträgt.

Zuschauer müssen allerdings nicht komplett auf die Sendung verzichten. Berichten zufolge ist die "Unter uns"-Folge bereits jetzt im Premium-Abo von RTL+ verfügbar und wird Fans am kommenden Montag kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer aber keine Lust hat, "Der Schmuggler" im Internet zu streamen, der darf sich auf den 21. Januar freuen. An diesem Tag soll die Folge nämlich um 9:30 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Neben RTL überträgt auch das ZDF die Vereidigung des 78-Jährigen. Dass Donald Trump zum zweiten Mal Präsident der Vereinigten Staaten wird, steht seit November fest. Wie unter anderem CNN berichtete, sicherte er sich in den US-Wahlen einige Swing States und setzte sich so gegen seine Konkurrentin Kamala Harris (60) durch. Der Republikaner hatte sich aber bereits zuvor siegessicher gezeigt und bei seiner Wahlparty in Florida erklärt: "Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat. Wir haben Geschichte geschrieben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump im November 2024

Anzeige Anzeige