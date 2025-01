Die Dschungelcamp-Gewinner der letzten Jahre im Überblick

2004 kam die erste Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" heraus und ist seitdem ein Erfolg. Damals wurde der deutsche Schlagersänger Costa Cordalis (✝75) zum ersten Dschungelkönig gekrönt. Während seiner Zeit im Dschungelcamp zeichnete sich Costa durch seine gelassene Haltung aus. "Neben einer Gage von 48.000 Euro hat mir das Dschungelcamp eine halbe Million Euro eingebracht", verriet der Musiker damals in einem Interview mit Bild. Staffel zwei gewann Désirée Nick (68), die die meisten Dschungelprüfungen absolvierte, und 2008 schaffte es Ross Antony (50) auf den Thron. In Staffel vier wollten die Fans Ingrid van Bergen (93) mit der Krone sehen. Sie sagte nach dem Gewinn: "Das Camp war eine Herausforderung, die leicht zu überwinden war. Alles, was ich gemacht habe, war nicht gefährlich oder lebensbedrohlich."

In der fünften Staffel 2011 gewann der ehemalige GZSZ-Star Peer Kusmagk (49) und darauf folgten Brigitte Nielsen (2012) und Joey Heindle (2013). In Staffel acht gab es wieder eine Dschungelkönigin – Melanie Müller (36). 2015 verzauberte die frühere Glücksrad-Fee Maren Gilzer (64) die Zuschauer und 2016 gewann wohl der höflichste und teamwilligste Camper aller Zeiten, nämlich Menderes Bağci (40). Die elfte Staffel konnte Marc Terenzi (46) für sich entscheiden und 2018 wurde Jennifer Frankhauser (32) zur Siegerin gekürt. 2019 holte sich Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki (36) im roten Bikini den Sieg. Nach ihrer Krönung erklärte sie im Interview mit Bild: "Ich habe Kribbeln im Bauch, Würmer im Bauch, Skorpione, die ich gestern noch gegessen habe!" Im folgenden Jahr kam es zu Buschbränden im australischen Dschungel, woraufhin der Dschungelkönig Prince Damien (34) 20.000 Euro von seinem Preisgeld spendete.

Nach zweijähriger Pause kam das "Dschungelcamp" 2022 zurück, doch nicht im australischen Outback, sondern das erste Mal in Südafrika. Die Krone holte sich Frauenheld Filip Pavlovic (30). In seiner königlichen Siegesrede dankte der Reality-TV-Star den Zuschauern mit den Worten: "Ich küsse eure Augen!" Zur Erinnerung an seinen Erfolg ließ er sich die Dschungelkrone tätowieren. 2023 begeisterte TV-Sternchen Djamila Rowe (57) die Fans mit ihrer ehrlichen Art. Bei der Krönung fragte sie erst mal ungläubig, ob man sich verzählt habe. Lucy Diakovska (48) zeigte sich im letzten Jahr von ihrer nahbaren und bodenständigen Art und holte sich somit den Titel "Dschungelkönigin 2024". In einigen Tagen geht die 18. Staffel los, die Campbewohner sind unterwegs in den Dschungel und wir dürfen gespannt sein, wer sich dieses Jahr die Krone holt.

Anzeige Anzeige

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

Anzeige Anzeige

Anzeige