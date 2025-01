"Lebe meinen Traum": Antonia Elena ist dankbar für ihr Leben

Antonia Elena ist Mama eines Sohnes. Den kleinen Noah bekam sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Christian Wolf. Die Beziehung der Influencer scheiterte allerdings noch während Antonias Schwangerschaft. Seither ist die Fitnessliebhaberin alleinerziehend. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein interessierter Fan wissen, ob Antonia mit dem Verlauf ihres Lebens zufrieden ist oder etwas verändern wollen würde. "Ich lebe meinen Traum, aber es war auch ein langer Weg bis hierhin und es war nicht immer einfach", erinnert sie sich. Früher hätte sie sich nie vorstellen können, jemals ihr Hobby zum Beruf zu machen. "Und jetzt bin ich sogar auch noch Mama von dem tollsten kleinen Mann der Welt. Ich liebe, was ich tue – meinen Alltag mit euch zu teilen, euch zu inspirieren und zu motivieren", freut sich Antonia.

Die Fitnessinfluencerin möchte allerdings auch für ein wenig mehr Realität auf Social Media sorgen. "Es gibt natürlich auch Tage, an denen ich mich hinterfrage. Bin ich genug? Mache ich es richtig? Ich glaube, der Traum, den ich lebe, ist nicht 'perfekt', aber er fühlt sich echt an", räumt Antonia ein. Sie habe in ihrem Leben gelernt, dass es nicht immer so läuft, wie man sich das vorstellt. Sie lebe zwar ihren Traum, allerdings beinhaltet dieser auch Höhen und Tiefen.

Nicht nur beruflich läuft es für Antonia ziemlich rund, auch privat dürfte die Sportlerin rundum glücklich sein. Im Oktober des vergangenen Jahres machte sie öffentlich, dass sie wieder in festen Händen ist. "Ich will euch jemanden vorstellen", kommentierte sie ein niedliches Pärchenvideo, das sie auf Instagram teilte, und fügte hinzu: "Nico hat meine Welt einfach auf den Kopf gestellt."

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Partner Nico

